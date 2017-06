Fútbol colombiano: una semifinal de 51 estrellas

Nunca antes en los 15 años de historia de los torneos cortos, los cuatro grandes del fútbol colombiano habían coincidido en la instancia de semifinales. Nacional y Millonarios, América y Deportivo Cali, disputarán esta semana un cupo a la gran final del Apertura 2017. Dos enfrentamientos que prometen grandes emociones, estadios llenos, y en los que se reeditarán las más grandes rivalidades del balompié nacional. Son los cuatro grandes, no solo por su afición, también por su palmarés.

Entre los cuatro suman un total de 51 estrellas. Nacional, con 15, es el equipo más veces campeón de la historia de Colombia. Millonarios es el segundo en el ranking, con 14 títulos. América, pese a su paso por la segunda división, tiene trece estrellas, mientras que el Deportivo Cali ha colgado 9 en el escudo de su camiseta. Por eso las semifinales del presente campeonato serán como para alquilar balcón.

La última vez que los cuatro grandes del fútbol habían coincidido en la disputa del título del fútbol colombiano había sido en el campeonato 1995-1996. En ese entonces la estrella se definía mediante un cuadrangular, y en esa ocasión Deportivo Cali se coronó campeón, de la mano del entrenador Fernando ‘Pecoso‘ Castro y con una nómina de jugadores de gran nivel, liderados por Guigo Mafla, Hamilton Ricard, Víctor Bonilla, Walter Escobar y Óscar Pareja, Miguel Calero, entre otros. Los azucareros dieron la vuelta olímpica gracias a la bonificación acumulada durante la fase de todos contra todos, pues Millonarios, en cuyo equipo se destacaban Ricardo Lunari y Jhon Mario Ramírez, se impuso en el cuadrangular pero solo le alcanzó para conquistar el subtítulo. América y Nacional quedaron sin premio.

Nacional y Millonarios, una enconada rivalidad

Atlético Nacional y Millonarios abrirán las semifinales, el miércoles a las 7 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá. Un duelo que se advierte vibrante, como la mayoría en los que se enfrentan estos dos equipos, los que más campeonatos tienen en Colombia. La rivalidad entra estas dos divisas se remonta a finales de los años 80, y desde entonces se le ha considerado a este enfrentamiento como el clásico del fútbol colombiano.

Antioqueños y bogotanos se han enfrentado en 268 ocasiones. El equipo capitalino tiene una paternidad histórica frente a su más acérrimo rival, 104 victorias para los azules frente a 79 triunfos de Atlético Nacional. Este duelo ha registrado 88 empates.

Sin embargo, Nacional se ha impuesto en los recientes enfrentamientos. Sin ir más lejos, los verdolagas se llevaron una victoria (0-1) del Campín el pasado 7 de abril. Y la última vez que se midieron en la fase de play off fue el pasado mes de diciembre, cuando Millonarios ganó 2-1 en Bogotá, marcador que Nacional revirtió en Medellín con un 3-0, con goles de Alejandro Guerra, Faryd Díaz y Juan Pablo Nieto.

Aquí no se puede empatar…

Como lo decía Jairo Varela en su canción Cali Pachanguero, el clásico en el Pascual Guerrero no admite igualdad. América de Cali y el Deportivo Cali no se veían en una fase tan decisiva desde 1992, época en la que se jugaban torneos de un año. En esa ocasión verdes y escarlatas disputaban el campeonato; el resultado dejaría como ganador a los diablos rojos, por un marcador de 3 goles a 1, triunfo que significó la octava estrella de su ya extenso palmarés. En esa ocasión ‘la mechita‘ era dirigida por Francisco Maturana (hoy técnico del Once Caldas). Cabe recordar que el subcampeón en ese año fue el Atlético Nacional, también semifinalista. Los goles fueron obra de Fredy Rincón y Anthony De Ávila en dos ocasiones.

En toda la historia, rojos y verdes se han enfrentado en 311 ocasiones, siendo uno de los clásicos con más partidos jugados en el rentado local; los juegos han dejado como saldo, 100 empates, 119 victorias para el Deportivo Cali y 93 para el América.

Y es que este duelo, más que un simple clásico, es un juego que define el paso a una final soñada, más para los hinchas del América, que después de estar cinco años en segunda división quieren ver a su equipo nuevamente campeón y consagrarse con la estrella 14 después de 9 años y medio; y por qué no, volver de nuevo a una Copa Libertadores.

Por su parte el Deportivo Cali fue campeón hace apenas 2 años pero al igual que su rival de patio también quiere soñar con la final de mitad de año y colgarse la décima estrella.El clásico número 312 se jugará este jueves 8 de junio en lo que se espera sea un duelo vibrante.