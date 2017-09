Prensa inglesa se rinde ante el colombiano Davinsón Sánchez

Dos partidos de titular, dos victorias. El brillante debut europeo del defensor colombiano Davinson Sánchez en el Tottenham Hotspur ha sido una de las grandes revelaciones en el fútbol inglés.

El partido de Liga de Campeones contra el Dortmund alemán fue el segundo de Dávinson como titular en los ‘Spurs’, primero en la máxima competición de clubes en Europa. Ubicado en el centro de una línea de tres defensores, el oriundo de Caloto se enfrentaba al equipo que hoy dirige el hombre que lo llevó a Europa, Peter Bosz.

"Sin la pelota, es un monstruo, es fuerte en el aire, es rápido", dijo previo al partido su exentrenador y ahora director técnico del Borussia Dortmund, Peter Bosz.

Pero la tarea en su debut en la Champions no era fácil. Davinsón tuvo que bailar con la más fea y su deber era controlar al veloz delantero africano Pierre-Emerick Aubameyang. Sin embargo, poco pudo hacer el delantero de Gabón. Cada vez que intentó ir al ataque se encontró con la muralla colombiana.

La potencia y velocidad del caucano cautivó a la prensa británica, que previo a su incorporación se preguntaba si valía la pena invertir tanto dinero en un defensor prácticamente desconocido. Davinson se convirtió en el mercado de pases en el quiento defensa central más caro de la historia, y dos partidos han sido suficientes para disipar las dudas. El debut en la Champions del colombiano fue soñado, tanto por el resultado como por el lugar donde lo hizo: en Wembley.

Los medios ingleses en sus tradicionales crónicas de los partidos le dieron al colombiano una puntuación alta. En ninguno de ellos, el colombiano tuvo una calificación inferior a un 8 sobre 10.

"Su compostura y anticipación lo ayudaron a sortear un obstáculo difícil y consiguió que los aficionados lo aplaudieran. Se siente como en casa en la línea de fondo de los Spurs y tuvo una presencia dominante", escribió el medio Football London.

"Se estableció como uno de los mejores defensores jóvenes en el fútbol mundial la temporada pasada. No se equivoquen, sin embargo, se convertirá en una importante pieza para los Spurs", publicó el Daily Mirror.

Pero además de los elogios de la prensa, los hinchas también tuvieron tiempo para aplaudir la actuación del colombiano. Algunos de ellos bromeaban con que el partido de Sánchez fue tan bueno que tuvo a Aubameyang siempre dentro de su bolsillo, una expresión inglesa para decir que lo tuvo controlado durante todo el encuentro.

Davinson Sanchez emptying his pockets when he gets home pic.twitter.com/ebnR3MQDMR

Otros elogiaron el desempeño del colombiano y resaltaron que de seguir así puede ayudar a las aspiraciones de su equipo en partidos de mayor envergadura.

Y aunque han sido solo dos partidos, algunos aficionados ya resaltan sus cualidades y se ven emocionados con la llegada del colombiano.

Early days but love Davinson Sanchez. Strong, quick & reads the game perfectly. Tie up Toby on a new deal & our defence will be superb 4 yrs