Vuelve Millonarios vs. América, un clásico de 27 estrellas

Con el regreso de América de Cali a la primera división no solo ha movilizado a la numerosa afición escarlata, al punto de que es el equipo más taquillero en las ocho primeras jornadas del Apertura 2017. Su regreso también ha despertado la rivalidad entre los grandes equipos de Colombia, al punto que este año son muchos los que se preguntan cuál es el clásico más importante del país, y aunque la respuesta no tenga punto de comunión, son cuatro equipos los que entran en esta discusión.

Millonarios vs. América, Nacional vs. Millonarios, América vs Nacional, Santa Fe vs. Nacional o Millonarios vs. Santa Fe, son duelos que despiertan verdaderas pasiones, y cómo no, enconadas rivalidades entre jugadores, pero sobre todo en los hinchas.

De lo que no hay duda es que el duelo entre América y Millonarios constituye uno de los partidos más importantes del rentado nacional teniendo en cuenta la historia y los títulos de ambos clubes. 14 para los azules y 13 para los rojos, solo por debajo de Atlético Nacional, que suma 15 campeonatos.

Esta rivalidad tendrá un nuevo capítulo este sábado cuando embajadores y escarlatas se enfrenten en el Nemesio Camacho El Campín, a partir de las (7:45 p.m – Win Sports). Desde hace 1939 días que no se registra este duelo. El último del que se tenga noticia es el del 19 de noviembre del 2011, fecha que trae malos recuerdos a los hinchas del conjunto americano pues en esa jornada se sentenció la participación del equipo en la promoción, que desembocaría en su posterior descenso a la B.

Este juego también quedó grabado en la mente de los aficionados de ambos equipos por el incidente que protagonizó Andrés Cadavid, en ese entonces jugador del América, que le causó una terrible lesión al uruguayo José Luis Tancredi. Fractura de tibia y peroné. Una de las imágenes estremecedoras de los últimos años en una cancha del fútbol nacional.

Cadavid ahora está en el otro bando, es el capitán de Millonarios y podría hacer parte de la partida de la que fue protagonista hace un lustro. El pasado domingo, frente a Jaguares, sufrió una fractura en la nariz, pero el jugador se resiste a quedar fuera de la partida.

Otro jugador que estuvo presente en aquel partido es Pedro Franco. El defensor central e insignia del conjunto embajador hará las veces de mariscal y líder para este enfrentamiento entre dos históricos, que se jugará ante un marco inmejorable, teniendo en cuenta que la boletería para el partido se agotó y las tribunas de El Campín estarán copadas con más de 35.000 aficionados ávidos por asistir al regreso de este clásico. El estadio estará pintado de azul y blanco, pues la hinchada visitante no tendrá acceso por cuestiones de seguridad.

El equipo capitalino está en un proceso de adaptación a su nuevo técnico, el argentino Miguel Ángel Russo, que llegó remplazando a su compatriota Diego Cocca. El ex entrenador de Boca Juniors, campeón de la Copa Libertadores 2007, ha dejado una buena primera impresión a pesar de que el equipo fue eliminado de la segunda fase de la Copa Libertadores frente al Atlético Paranaense y marchar octavo en la Liga Águila con dos partidos menos que varios de sus rivales.

Russo ha demostrado tener una idea de juego clara y poco a poco los jugadores la han venido asimilando. “Estamos contentos con lo que hemos y hecho pero aún queda mucho por mejorar para las cosas que uno pretende para un equipo. Buscar la regularidad a veces es lo más difícil y la idea es encontrar una base de aquí para el futuro” dijo el pasado jueves, en el entrenamiento a puertas abiertas y en el que la prensa tuvo acceso a la nueva sede del club capitalino.

Russo confesó a los periodistas que no es ajeno al ambiente que envuelve el partido que se va disputar en el Estadio El Campín pues ya ha dirigido equipos grandes del fútbol gaucho como Boca Juniors, Velez Sarsfield y San Lorenzo. Entendiendo que algunos de sus duelos son de vida o muerte para muchos de los fanáticos de estos conjuntos.

“Yo estoy acostumbrado al marco que le da la hinchada. Los clubes grandes son así. Todo esto es lo que le hace bien a este juego y queremos darle a ellos lo mejor”, señalo Russo por el hecho de disputar su primer gran clásico con Millonarios.

Los jugadores también son conscientes de la importancia de este duelo para el hincha que muchas veces puede perdonar una inesperada derrota frente a un equipo chico pero no olvida los traspiés en estos partidos clásicos.

“Esperemos que el sábado El Campín esté totalmente azul. Para nosotros es muy motivante que toda la gente este contenta con el equipo y lo vaya a ver ganar. Eso es lo que buscamos que el equipo día a día mejoré para brindarle un buen espectáculo a los aficionados que nos acompañan”, afirmó Henry Rojas, volante embajador que hará parte de la nómina de inicialistas.

Por su parte, América ha tenido un campaña aceptable a partir de su regreso a la primera división y pese a la presión que significa volver a la A y mantener sui categoría (la tabla del descenso lo acecha) ha conseguido suficientes resultados para estar entre los ocho mejores y alejarse de los puestos que condenan a la B, objetivos iniciales que se plantaron en el retorno a la primera división.

El cuerpo técnico y los jugadores tienen una gran responsabilidad con la fanaticada americana puesto que desde su ascenso han estado apoyando al equipo llenando los estadios de todo el país jugando de local y de visitante.

Para Hernán Torres, director técnico de ‘Los Diablos Rojos’ este partido también tiene una connotación especial. En El Campín dio su primera vuelta olímpica como entrenador, la misma que le significó a Millonarios la estrella 14 después de 24 años sin levantar el título local. Los seguidores del equipo embajador le guardan especial cariño. El mismo que le tienen los americanos, pues pasó a la historia por tener la fórmula de sacarlos del infierno de la B.

Torres no fue el único técnico que logró ser exitoso en ambos clubes. Adolfo Perdenera, ‘El médico’ Gabriel Ochoa Uribe y Luis Augusto ‘El Chiqui’ García también escribieron su nombre en letras doradas en la historia de estos dos grandes del fútbol nacional.

John Duque, una de las revelaciones del conjunto capitalino en lo que va de temporada resaltó la condición de histórico del equipo escarlata: “Enfrentamos al América como equipo grande. Sabemos que es un rival difícil que tiene mucha envergadura pero nosotros venimos afianzando una idea de juego y esperamos desarrollarla el día sábado”.

Duelo con historia

Para encontrar el primer enfrentamiento entre los dos clubes hay que remontarse a 1941, cuando todavía no existía la Liga Profesional. El equipo azul de Bogotá hizo una gira para disputar dos partidos en la ciudad de Cali, con Boca Juniors y América.

El primer partido oficial fue el 10 de octubre de 1948, con victoria para América por 4 a 0 en la ciudad de Cali. La revancha fue el 19 de diciembre con triunfo para los de la capital en su casa por 2 a 0.

La rivalidad se consolidó en la década de los ochenta cuando ambos conjuntos dominaron el fútbol colombiano y se repartieron la mayoría de estrellas de este decenio. Los escarlatas se ganaron el mote de ‘Pentacampeones’ al quedarse con los títulos de 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986. Luego Millonarios consiguió los dos siguientes, 1987 y 1988, y cuando se canceló el campeonato de 1989 por el homicidio del árbitro Álvaro Ortega, los dos clubes se disputaban mano a mano el primer lugar de la tabla de posiciones.

En las diez últimas confrontaciones, los embajadores tienen la ventaja ganando cuatro partidos, empatando dos y perdiendo tres. No obstante esos resultado solo hacen parte de la historia y el duelo en El Campín significará un nuevo apartado de este importante clásico.