Valverde dice que en el Tour su única misión es "ayudar" a Nairo

El corredor español Alejandro Valverde, que disputará el Tour de Francia como principal apoyo de Nairo Quintana en el Movistar, afirmó este sábado en declaraciones publicadas por su equipo que su objetivo es "ayudarle y nada más".

"Mi objetivo está claro y lo he dicho siempre: es ayudarle y nada más. Estaremos 100% volcados con Nairo", indicó Valverde.

"Luego la carretera está ahí y veremos cómo transcurre todo, porque está claro que no puedo perder mucho tiempo de cara a la estrategia para el equipo. Creemos que mi baza también puede ser importante tácticamente. Si no pasa nada y estamos cerca en la general, eso hará que los rivales tengan que vigilar a dos en vez de a uno y eso puede muy bueno para nosotros", añadió el corredor murciano, que disputará su décimo Tour de Francia, una carrera en la que fue tercero de la general hace dos años.

Valverde ha tenido una gran temporada en 2017. El bala ha logrado 11 victorias de etapa y el tiempo parece sentarle bien pues a sus 37 años sigue manteniendo un excelente nivel.

"Al Tour le tengo mucho respeto, pero ya le he perdido el miedo. Me he adaptado perfectamente a la carrera en los últimos años y voy no solo con ganas e ilusión, sino con la garantía de que tanto el equipo como yo lo vamos a hacer muy bien", sentenció el laureado corredor del Movistar, ganador de cuatro etapas en la ‘Grande Boucle‘.

Valverde también se refirió a Quintana, líder de la formación ‘Azul‘, con la que buscará su primer maillot amarillo en París. "A Nairo le veo muy mentalizado. Está entrenando bien, con la mente fresca y es verdad que es el primer doblete Giro-Tour que hace, pero cuando ha corrido Tour y Vuelta siempre ha estado mejor en la segunda, por lo que creo que eso no a ser un problema para él".