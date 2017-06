Nairo lo dejó todo en la penúltima etapa del Giro

En una muy disputada etapa, Nairo Quintana lo hizo todo para conservar su camiseta de líder y sumarle tiempo a sus rivales. El colombiano utilizó hasta sus últimas fuerzas y consiguió sumarle tiempo a Tom Dumoulin que se perfila para ser su principal rival de cara a la última etapa en la que se disputará una contrarreloj individual.

Nairo llegó con el mismo tiempo de Thibaut Pinot (FDJ), que fue el ganador de la jornada, y le sumó 15 segundos de diferencia a Dumoulin. En total le lleva 54" al holandés que ahora es cuarto en la clasificación general por detrás de Vincenzo Nibali que está a 39" y Thibaut Pinot que es tercero a 43".

La victoria de Thibaut Pinot, que hizo buena su condición de favorito en la llegada. #Giro100 pic.twitter.com/zN4vG6K9L3 — Alpe d‘Huez B&T (@Alpe__dHuez) 27 de mayo de 2017

Es la primera ocasión en la historia de la centenaria carrera que cuatro corredores están a menos de un minuto de diferencia de cara a una contrarreloj final. El colombiano deberá demostrar toda su casta en un terreno que no es su especialidad si quiere lograr su segundo título en la ‘Corsa Rosa‘.

La general queda así. Todo por decidir en la contrarreloj de mañana. #Giro100 pic.twitter.com/Xe0xmcQNtw — Alpe d‘Huez B&T (@Alpe__dHuez) 27 de mayo de 2017

La etapa del domingo es una contrarreloj de 29,3 kilómetros en Milán. Dumoulin, Nibali y Pinot son mejores en esta especialidad pero Nairo ha demostrado que está dispuesto a dejar el alma para alcanzar el título del Giro 100.

La jornada estuvo marcada por la agresividad de varios equipos y los ataques estuvieron a la orden del día. En el primer puerto de montaña hubo un ritmo muy fuerte por parte del Katusha que quiso romper el grupo a favor de los intereses de su líder Ilnur Zakarin.

A pesar de que alcanzó a haber un corte por el trabajo del equipo ruso en la escalada al Monte Grappa, la velocidad bajó durante la parte final y en la bajada todos los favoritos se reencontraron por lo que el ataque definitivo se iba a producir en la escalada a Foza.

Los primeros en atacar en la escalada final del Giro del Centenario fueron Ilnur Zakarin y Domenico Pozovivo que se separaron del ya reducido grupo de favoritos. Luego fue el turno de Nibali que lanzó su ofensiva y fue seguido por Nairo. Más adelante se les unió Thibaut Pinot y los tres trabajaron juntos con la idea de sacarle tiempo a Dumoulin.

Luego de coronar la cima de Foza, el trio cazó a Zakarin y Pozzovivo que conformaron un quinteto para los últimos 14 kilómetros. En este trayecto hicieron relevos hasta disputar un esprint final en el que se impuso el francés Pinot. Nairo fue quinto con el mismo tiempo de sus compañeros de escapada.

15 segundos después llegó un grupo en el que estaba Tom Dumoulin que salvó las pérdidas y partirá como favorito de cara a la etapa 21.

Nairo dijo al final de la etpa que aunque no se le pudó scar todo el timepo que se quería al ciclista del Sunweb va a entregarlo todo para lograrlo: “¡Mejor esto que nada! (sonríe) Hemos intentado todo y esto es lo que hemos podido obtener. En una situación así es complicado tratar de convencer a todo el mundo que va en tu grupo para que tire igual, aunque todos estén interesados. Se juegan diferentes posiciones y nosotros, que siempre jugamos a ganar, a veces nos salen bien las cosas y en otras ocasiones no. Lo importante es que ahora mismo tenemos la Maglia Rosa, algo que era nuestro objetivo inicial antes de la CRI -aunque fuese con un poco más de tiempo-, y con la ventaja que tenemos daremos todo mañana", señaló el líder del Movistar.

Naironman se refirió a sus posibilidades para el domingo: "La crono de mañana será muy diferente a la primera del Giro. Es un recorrido realmente para especialistas. Espero poder defenderme bien. No tenemos demasiado tiempo, pero a veces me acaban saliendo buenas contrarreloj y desde luego daré lo máximo de mí. El nivel físico es muy parecido entre todos y pienso que las diferencias no serán demasiado grandes. Dumoulin es el rival más peligroso y Nibali y Pinot también van bien en la contrarreloj, aunque en condiciones normales no debería perder tanto tiempo con ellos. Confío en que la fatiga tras 20 días de Giro juegue a mi favor ante todos ellos”, explicó el colombiano.

El horario de salida del colombiano será las 9:56 a.m. (hora de Colombia)