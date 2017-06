¿Logrará Nairo defender la 'maglia rosa' frente a tres colosos?

Después de recorrer 3.575 kilómetros, el Giro del Centenario se decidirá en apenas 29,3, sobre un trayecto plano entre Monza y Milán. Cuatro ciclistas: Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot y Tom Dumoulin, tienen opciones de título, pero sin duda, todos los focos están puestos en lo que pueda hacer Tom Dumoulin, un verdadero especialista en los esfuerzos contra el reloj.

En la etapa 10, la crono de Sagrantino, el holandés le puso 2 minutos y 53 segundos a Nairo en 39 kilómetros. Le sacó 6,5 segundos por kilómetro. De mantenerse esa tendencia, Nairo perdería mañana un minuto y 9 segundos, y entregaría la maglia rosa.

El colombiano, teniendo en cuenta lo que pasó en Montefalco, igualmente caería derrotado ante Nibali y Phinot, aunque con ellos no cedería puestos en la general individual.

Sin embargo, después del terrible desgaste de todos los pedalistas a lo largo de 3 semanas, es muy difícil aventurarse a pronosticar cualquier resultado, pues por un lado la camiseta de líder da alas, y por otro, la condición de Dumoulin ha ido decreciendo por diferentes motivos.

El historial del holandés indica que le cuesta llegar con fuerza hasta el final de las grandes carreras, y no es lo mismo ganar una crono a mitad del recorrido que finalizando el mismo. Ahí radica la esperanza de Colombia en el Giro 100, en que Nairo pueda administrar esos 53 segundos que tiene de ventaja sobre el holandés.

Además, Nairo saldrá de último y por el camino le irán avisando de los progresos de sus rivales, para que él pueda regularse. Eso, en el ciclismo, es una ventaja tremenda.

La etapa de hoy, la 20, entre Pordenone y Asiago, sobre 190 kilómetros, comenzó con buen clima y mejores pálpitos para Nairo. Su organismo le respondía bien y verse vestido de rosa lo motivaba. En Pordenone el ciclismo colombiano se presentó ante el mundo gracias al triunfo de Cochise Rodríguez en el Giro de 1975. El antioqueño ya había ganado en 1973, pero fue en la ciudad algodonera donde los ojos del mundo se abrieron ante la inminente conquista europea por parte de los escarabajos.

“Pero si sólo comen panela y bocadillo, qué podemos temer”, decía entonces Alfredo Binda, cinco veces ganador del Giro.

A Nairo quizás nadie le contó esa bella historia del pedalismo cafetero, pero salió decidido a emularla. Su equipo lo arropó bien rumbo al Monte Grappa, esa cima en cuyos caminos todavía se alcanza a percibir el olor de la pólvora y de la sangre. Miles de jóvenes fueron masacrados durante la Primera Guerra Mundial mientras construían, como mulas, esas carreteras que hoy recibían a los 162 soldados del pelotón multicolor del Giro. Allí ganó Nairo en 2014.

Hasta ese momento, la única novedad de la carrera era el abandono de Steven Kruijswijk, el holandés líder del Lotto Jumbo, quien claudicaba debido a problemas estomacales (el sarcasmo del episodio es evidente).

Dumoulin, aunque no estaba enfermo, sí sentía que su cuerpo no tenía la energía suficiente para atacar, y tampoco tenía por qué hacerlo, pues le bastaba con ir a rueda y no perder más de 30 segundos en meta. Acompañado por Ten Dam y Geschke, hasta donde pudieron, la ‘Mariposa de Maastricht’ mantuvo el bajo perfil hasta Gallio, donde el viento del norte les refrescó la cara a todos los sobrevivientes del terrorífico Giro del Centenario.

Dos belgas iban por delante: Devenys y Theuns, que para nadie importaban en la general. Fueron cazados en el camino de Fonza, rumbo a Asiago, y ni siquiera las cámaras registraron el epílogo de su derrota.

La etapa de hoy era para los capitanes, para los número 1. Ellos impusieron el ritmo a lo largo de esa cordillera del Véneto, bendecida por el río Po y cuya ciudad capital, Vicenza, le debe toda su hermosura al sabio y glotón arquitecto Andrea Palladio.

Nairo y Nibali, como ayer, volvieron a formar alianza para tratar de destruir de una vez por todas a Dumoulin. Lo atacaron con insistencia en Asiago. Tuvieron la ayuda circunstancial de Zakarin y Pozzovivo primero, y de Pinot casi al final.

Querían demoler al holandés del Sunweb, pero este se defendía como fiera herida. Todos sudaban y resoplaban. Todos se encomendaban a cuánto santo encontraban en el camino. Se iban, se alejaban, pero Dumoulin no se despegaba. Cuando dejaban de verlo en una curva, volvían a encontrarlo en la siguiente.

¡Qué batalla!

Nairo pedía ayuda, ordenaba que cumplieran el relevo, y sus acompañantes de fuga cumplían a regañadientes, pues a ninguno le sobraba gasolina. Zakarin, ese loco tártaro musulmán, se aventuró solo en el ascenso. El ruso no se lía con nadie, va por lo suyo, como los rebeldes cosacos que fundaron el Cáucaso, sus ancestros.

A la rueda, como un pedazo de chicle, se le pegó Pozzovivo, la diminuta promesa incumplida del ciclismo italiano.

Quintana no quiso ir por ellos, no podía, y Nibali, aunque quería, guardaba sus últimos watts para el final, una mixtura de descenso y falso llano hasta Asiago.

Antes del puerto pusieron a Dumoulin contra las cuerdas. Lo tenían a más de 30 segundos, pero tras superar la montaña, el holandés, socorrido por Jungels, Yates, Mollema, Reichenbach y la ‘Sombra’ Hirt, empezó a derrumbar la ventaja.

A falta de 4 kilómetros parecía que Tom les llegaba, pero Pinot, con su último aliento, lanzó un ataque estertóreo y provocó que los de punta: Nairo, Nibali, Zakarin y Pozzovivo, aceleran el ritmo. La diferencia volvió a aumentar, aunque no lo suficiente.

Pinot cruzó primero y tras él Zakarin, Nibali, Pozzovivo y Nairo, todos con el mismo tiempo. A 15 segundos llegaron los demás perfumados: Jungels, Yates, Dumoulin, Mollema.

El título del Giro 100 volvía a quedar en el aire, con cuatro ciclistas atados en menos de un minuto de distancia, y con un Dumoulin al asecho, respirando en la nuca de todos, y sonriendo como el Guasón, con el mapa de la última etapa en sus manos.

Se acaba un Giro inolvidable para Colombia. Se acaba el gran Giro de Fernando Gaviria, el virtual campeón de la maglia ciclamino, la única figurita que le hace falta al álbum de oro del ciclismo colombiano, que en el Corsa Rosa ya se ha puesto todas las camisetas: montaña, mejor joven y liderato.

29, 3 kilómetros para encontrar al gran campeón 2017, tan sólo eso resta. 29,3 kilómetros para encumbrarse al Olimpo. El sueño rosa de Nairo sigue estando al alcance, ojalá que sus piernas respondan, y que el hijo de doña Eloísa vuele como nunca mañana, desde el autódromo que hizo famoso a Senna, hasta el hermoso Duomo de Milán.

Etapa 20

1. Thibaut Pinot (FRA-FDJ) 4:57:58.

2. Ilnur Zakarin (RUS-Katusha) mt.

3. Vincenzo Nibali (ITA-Bahrain) mt.

4. Domenico Pozzovivo (ITA-Ag2r) mt.

5. Nairo Quintana (COL-Movistar) mt.

6. Bob Jungels (LUX-QSF) a 15 segundos.

7. Adam Yates (GBR-Orica) a 15.

8. Sebastien Reichenbach (SUI-FDJ) a 15.

9. Bauke Mollema (HOL-Trek) a 15.

10. Tom Dumoulin (HOL-Sunweb) a 15.

11. Jan Hirt (RCH-CCC) a 20.

12. Patrick Konrad (AUT-Bora) a 2:35.

13. Omar Fraile (ESP-DDD) a 2:35.

14. Hubert Dupont (FRA-Ag2r) a 2:35.

15. Jan Polanc (ESL-UAE) a 2:35.

19. Davide Formolo (ITA-Cannondale) a 4:18.

20. Dario Cataldo (ITA-Astana) a 4:18.

22. Andrey Amador (CRC-Movistar) a 4:18.

23. Mikel Landa (ESP-Sky) a 4:18.

24. Maxime Monfort (BEL-Lotto Soudal) a 6:41.

36. Sebastián Henao (COL-Sky) a 7:54.

75. Winner Anacona (COL-Movistar) a 25:53.

138. Fernando Gaviria (COL-QSF) a 35:57.

General individual

1. Nairo Quintana (COL-Movistar) 90:00:38.

2. Vincenzo Nibali (ITA-Bahrain) a 39 segundos.

3. Thibaut Pinot (FRA-FDJ) a 43.

4. Tom Dumoulin (HOL-Sunweb) a 53.

5. Ilnur Zakarin (RUS-Katusha) a 1:15.

6. Domenico Pozzovivo (ITA-Ag2r) a 1:30.

7. Bauke Mollema (HOL-Trek) a 3:03.

8. Adam Yates (GBR-Orica) a 6:50.

9. Bob Jungels (LUX-QSF) a 7:18.

10. Davide Formolo (ITA-Cannondale) a 12:55.

11. Jan Polanc (ESL-UAE) a 16:58.

12. Jan Hirt (RCH-CCC) a 17:58.

13. Maxime Monfort (BEL-Lotto Soudal) a 21:13.

14. Dario Cataldo (ITA-Astana) a 23:33.

15. Sebastien Reichenbach (SUI-FDJ) a 26:19.

16. Patrick Konrad (AUT-Bora) a 35:14.

17. Hubert Dupont (FRA-Ag2r) a 35:57.

18. Mikel Landa (ESP-Sky) a 36:02.

19. Andrey Amador (CRC-Movistar) a 37:55.

20. Tejay Van Garderen (USA-BMC) a 57:00.

25. Winner Anacona (COL-Movistar) a 1:23:32.

33. Sebastián Henao (COL-Sky) a 1:42:14.

130. Fernando Gaviria (COL-QSF) a 4:28:32.

Campeón virtual de la montaña

Mikel Landa (ESP-Sky) 224 puntos.

Campeón virtual de los puntos

Fernando Gaviria (COL-QSF) 325 puntos.

Mejor joven

1. Adam Yates (GBR-Orica).

2. Bob Jungels (LUX-QSF) a 28 segundos.

General por equipos

Movistar (España).

Súper equipo

Quick Step Floors (Bélgica).