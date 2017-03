ONU Mujeres cuestiona el llamado de Pablo Armero a la selección

ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas que busca fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, cuestionó y pidió medidas a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la convocatoria del lateral izquierdo Pablo Armero para los partidos clasificatorios al Mundial Rusia-2018, ante el historial de violencia contra su esposa.

"Queremos manifestar (...) nuestra inmensa inquietud en torno a la polémica desatada en el país por la convocatoria del futbolista Pablo Armero a la Selección Colombia, dados los antecedentes de violencia de pareja del jugador", indicó el organismo en un comunicado fechado el 26 de marzo.

"La violencia contra las mujeres siempre es intolerable y nunca un ‘asunto privado‘. Por ello, solicitamos a la Federación Colombiana de Fútbol que tome medidas sobre cualquier miembro de su plantilla que protagonice episodios de violencia contra las mujeres", agregó ONU Mujeres en un texto firmado también por la campaña contra la violencia de género "No es hora de callar".

El lateral, titular de la tricolor en el Mundial Brasil-2014, en el que disputó cinco partidos y marcó un gol, fue arrestado en mayo del año pasado por el Departamento de Policía de Miami-Dade en un hotel de la ciudad, luego de quejas de otros huéspedes por problemas de pareja en una habitación.

Los agentes ingresaron al lugar y la esposa del futbolista, María Elena Bazán, les dijo que habían estado bebiendo y que cuando regresaron al hotel, Armero quiso tener sexo con ella y ante su negativa, la golpeó y le cortó el pelo. El jugador salió de prisión tras pagar una fianza.

Su llamado desató polémica en el país, pues reconocidas periodistas como Andrea Guerrero y Catalina Ruíz-Navarro, movimientos feministas y sectores de la prensa deportiva condenaron la convocatoria de Armero.

"Me cuentan que la esposa de Armero lo perdonó y la verdad, no sé los motivos, ese es un asunto privado. Pero desde el momento en que el jugador se pone la camiseta debe dar explicaciones a los colombianos", dijo a Semana.com la periodista Andrea Guerrero, quien luego de expresar su inconformidad por la convocatoria del lateral izquierdo ha sido amenazada y víctima de matoneo.

Otra de las voces que habló del tema fue la columnista de El Espectador, Catalina Ruiz Navarro, quien en su columna "a las patadas" se manifestó en contra del llamado del jugador. "Esto no quiere decir que no hay espacio para la redención: claro que podrían enmendar su violencia, pero yo no he visto ni siquiera una campaña de su parte para visibilizar el problema", dice en su columna.

"Él (Armero) tiene derecho a la reivindicación y a seguir jugando fútbol, pero antes de hacerlo tiene que darle una explicación al país", dijo a la agencia AFP la periodista Jineth Bedoya, reconocida militante contra la violencia contra la mujer y directora de la campaña "No es hora de callar".

Al ser preguntado el miércoles sobre este caso, Pekerman respaldó a Armero, de 30 años. "Nosotros nunca tuvimos una información de una situación más allá de lo que ha aparecido en los medios", dijo en rueda de prensa. Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado.