Ospina fue figura en el título 13 del Arsenal en la FA Cup

David Ospina ha tenido una de las temporadas más complicadas de su carrera. La falta de minutos y la mala suerte con las lesiones han evitado que tenga una participación importante con el Arsenal. Sin embargo, el final de la campaña le deja un buen sabor de boca: hizo un importante aporte para alcanzar el título 13 de la FA Cup para los ‘Cañoneros’.

El portero de la Selección Colombia fue la gran figura de la victoria 2 a 1 sobre el Chelsea. Sus intervenciones fueron claves para evitar que los ‘blues’ marcaran y gracias a los goles de Alexis Sanchez y Aaron Ramsey, el equipo del norte de Londres se convirtió en el primero en la historia en llegar a los 13 títulos en este tradicional campeonato.

El equipo dirigido por Arsene Wegner se fue arriba en el marcador gracias a una anotación de Alexis Sánchez en el minuto 4 del encuentro. El mejor jugador del Arsenal a lo largo del año aprovechó un mal rechazo de David Luiz para marcar el primero del encuentro.

Ospina evitó en varias ocasiones que su arco fuera vulnerado. En el 27‘ tuvo un mano a mano con Diego Costa que pudo conjurar.

En el 50 volvió a tener una intervención importante rechazando el remate cruzado de Victor Moses.

Otra salvada fue en el 75 cuando rechazó un disparo potente nuevamente del polémico Costa.

Sin embargo el portero no pudo hacer nada para evitar el empate un minuto después. Una gran jugada colectiva del Chelsea que finalizó el brasileño español Costa le dio el empate y puso a sufrir a los aficionados del equipo cañonero en el Estadio Wembley.

Pero el desconsuelo terminó cuando transcurría el minuto 79 y Aaron Ramsey logró el gol del triunfo y el título. Un cabezazo solitario aprovechando que el Chelsea estaba con 10 hombres por la expulsión de Victor Moses.

Arsenal win the 2017 #FACup over Chelsea thanks to this Aaron Ramsey game winning goal! #AFC pic.twitter.com/NDaL93T6AZ