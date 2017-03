Josep Pedrerol: James se va del Madrid el 30 de junio

La noticia fue difundida el lunes por redes sociales, un día antes del encuentro entre Colombia y Ecuador, por medio de un fragmento en video del programa de deportes español, Chiringuito TV, en el cual el periodista español Josep Pedreñol dice: "La verdad es que Zidane no cuenta con James. No le quiere, no le necesita, no lo quiere ver en un campo de fútbol y quiere que abandone el Madrid el 30 de junio".

La información, difundida en la víspera del partido entre la selección Colombia y Ecuador, no es sorpresiva. James Rodríguez es uno de los jugadores menos utilizados por el técnico del Real Madrid. Por el momento, el equipo merengue parece ya haberle puesto precio al jugador colombiano: 80 millones de euros.

De todas maneras, la salida del 10 del Real Madrid no es un hecho. Depende de su desempeño en los próximos meses y de que el equipo dirigido por Zidane obtenga una oferta gruesa por el jugador.

Por su parte, Zidane ha dicho en pasadas ocasiones que James es una parte importante del equipo, sin embargo, en los momentos en que se ha necesitado un cambio que replantee un duelo complicado, el francés ha optado por meter en el campo a otros jugadores.