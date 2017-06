¿Por qué los mismos españoles silban a Piqué cuando juega con su selección?

Este miércoles quedó demostrado que a Gerard Piqué, el icónico defensa del Barcelona, lo saca de quicio que le pregunten por qué cree que los hinchas españoles lo silban cada vez que juega con su selección.

Una vez terminó el partido amistoso que España y Colombia disputaron en el estadio Nueva Condomina de Murcia, los periodistas abordaron al esposo de Shakira.

Pero Piqué estaba visiblemente molesto. Y más cuando uno de los reporteros le preguntó:

-¿Te preocupa el tema de los pitos? ¿Por qué crees? ¿Es político? ¿O por el tema del Real Madrid?

Y es que durante el encuentro que terminó 2 a 2, Piqué fue víctima de una silbatina generalizada.

“Por qué os interesa tanto, no lo entiendo. Por qué le dais tanta bola, por qué no habláis de fútbol un poco, por qué de verdad, por qué”.

El periodista le contestó: “porque es noticia”.

Y fue entonces cuando Gerard, para quien no es nuevo que los mismos españoles lo piten, se despachó:

“Un año y medio lleváis preguntándome esto. Y sigues y sigues. Tú lo haces importante. La gente ya no silbaba. Y tú con vuestros medios y todas las cámaras estas hacéis que vuelvan a silbar. Hacéis encuestas de si a Piqué hay que silbarlo o aplaudirlo, todo esto lo hacéis vosotros”, dijo, enojado.

Y es que Piqué es un jugador de amores y odios en su propio país, muchas veces por las declaraciones que da en contra de jugadores del Real Madrid con los que al mismo tiempo comparte camerino en la selección.

¡OJO! Piqué ‘EXPLOTA‘ en zona mixta por los PITOS con la Selección. Todas SUS PALABRAS en #ChiringuitoPiqué ¡VENTE YA A MEGA! pic.twitter.com/FrI4Ntdd7U — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 de junio de 2017

En diciembre de 2015, por ejemplo, Piqué se burló del entonces defensa del Real Madrid Álvaro Arbeloa, al llamarlo “cono”, que es como en España se refieren a los “troncos” o de poco talento. Y lo hizo sutilmente con una frase que estalló las redes sociales: “Arbeloa no es mi amigo, es un cono…cido”.

Pero al esposo de la colombiana Shakira también le cobran ser supuestamente un independentista catalán, cosa que él siempre ha negado ante micrófonos. Sin embargo, en 2014 Piqué fue objeto de una barahúnda de críticas cuando se declaró a favor de la consulta soberanista durante una manifestación en Barcelona. “De mí no se puede dudar. Llevo en la selección desde los 16 años, siempre lo he dado todo y me he dejado la piel en cada partido. Otra cosa distinta es sentirme catalán y estar a favor de la consulta, que creo es algo democrático y que debería suceder, creo que la gente debe tener derecho a votar”, dijo en aquella oportunidad.

En la rueda de prensa de este miércoles, Gerard siguió mostrando su enfado con la prensa: “En la Eurocopa la gente no pitaba. ¿De verdad creéis que es por la independencia, o porque creen que soy independentista o no lo soy? ¿Me he pronunciado alguna vez a favor de la independencia? Ah, bueno, ¿pues entonces? ¿Entonces?”, repitió varias veces.

Los pitos a Piqué terminaron siendo un tema de conversación en el popular programa de televisión español El Chiringuito de Mega, que se transmitió una vez culminó el partido con Colombia. Uno de los panelistas, José Luis Sánchez, sugirió que el problema de los hinchas con el defensa central tiene que ver con su falta de compromiso con el seleccionado: “Como aficionado no me gusta que me engañen, si no sientes la camiseta de la selección no te la pongas”.

Pero hubo quienes en el plató lo defendieron. “Cuando Piqué se pone la camiseta de España es uno de los tuyos. Yo no lo pitaría”, dijo Álvaro Benito.