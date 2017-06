¿Qué tanto tuvo que ver Juan Pablo Ángel en la salida de Reinaldo Rueda?

La rueda de prensa de despedida de Reinaldo Rueda pudo haber sido uno de los momentos más incómodos de su carrera. El entrenador debió asistir a un evento en el que le dieron su despedida del club con el que acababa de ganar el título y anunciaban su reemplazo, el español Juan Manuel Lillo.

Una situación insólita teniendo en cuenta que acababa de conseguir la estrella 16 de la historia con el conjunto verdolaga y el sexto título en un lapso de dos años en los que estuvo al mando del club. Estos resultados, su capacidad de trabajo y humildad lo llevaron a ganarse un espacio en el corazón de la hinchada verde que, impotente, veía como su ídolo decía adiós.

Tras la salida de Rueda se rumoraron varias versiones sobre los motivos de su salida. Se habló sobre los problemas médicos que le alejaron del equipo durante la primera parte del año y de jugosas ofertas de clubes del exterior y selecciones, sin embargo, la mayoría de miradas a apuntaron a una figura: Juan Pablo Ángel.

De acuerdo a múltiples informaciones de personas cercanas a Atlético Nacional, el prominente poder de Ángel generó conflictos al interior del equipo. Y el técnico supo que fueran cuales fueran sus resultados en el primer semestre del 2017 debía dar un paso al costado.

Puede leer: ¿Por qué Nacional no retuvo al técnico más ganador de su historia?

En una entrevista en el programa Palabras Mayores de Antena 2, Rueda habló de lo que era un secreto a voces y confirmó haber tenido “diferencias en los estilos de trabajo” con Ángel.

Además reafirmó que su deseo era continuar pero que las circunstancias no lo permitieron: “Yo quería seguir pero las condiciones van cambiando, hay muchos factores que se dan para que se cumplan los ciclos. Yo nunca me quise ir de Nacional luego del voto de confianza que me brindó el club… pero los años dan cierta capacidad de análisis para saber que lo mejor era partir”.

Ángel está vinculado con la parte directiva del club desde 2015 cuando se retiró con la camiseta del verde. Pero su involucramiento empezó a tomar fuerza en inicios de 2017. Cuando Reinaldo Rueda debió apartarse por una intervención quirúrgica de la cadera, Ángel empezó a trabajar más cerca con el grupo, en el cargo de asistente técnico, mientras el director técnico en propiedad fue Bernardo Redín.

El extécnico de Ecuador y Honduras expresó que haber seguido, a sabiendas de que iba a estar alejado, fue una equivocación: “Mi error fue haber aceptado seguir en el equipo después de la cirugía. El no haber estado en los primeros 42 días de la temporada dio margen para muchas cosas”, reflexionó el dos veces participante en Copas del Mundo.

Idea que ya había expresado Wbeimar Muñoz, uno de los más afamados periodistas deportivos de Medellín, que dijo que después de un encuentro con el técnico tras el título, él le había dicho que al regresar había encontrado un “ambiente enrarecido”.

Al retorno de Rueda después de su convalecencia, Ángel pasó a hacer parte de la comisión técnica del equipo, quedando como uno de los mandamases del recién estrenado Centro de Alto Rendimiento en Guarne.

Le recomendamos: Con una contundente goleada 5 a 1, Nacional conquistó su estrella 16

En ese momento el exjugador propuso la inclusión de un nuevo preparador físico que vendría de Inglaterra, en donde el mantenía buenos contactos después de estar en seis temporadas con el Aston Villa. Esta sugerencia generó malestar en el cuerpo técnico liderado por Rueda pues iba en detrimento de Carlos Velasco, hombre de la entraña del técnico vallecaucano.

Pero lo que confirmó que las cosas no estaban bien en la organización del ‘Rey de Copas’ fue la inadvertida salida de Juan Carlos de la Cuesta como presidente del club, apenas unos días antes de la celebración de los 70 años del equipo.

Más allá de las discordias y con Andrés Botero como nuevo presidente del equipo, Rueda logró imponer el récord de puntos en ronda todos contra todos y alcanzó dos títulos en 2017. “Se salvó el honor con el título de Liga y la Recopa y fue un semestre de transición después de los excelentes resultados y la adaptación que tuvimos que hacer”, señaló el ahora desempleado estratega.

Sin importar lo complicado de la situación, Rueda demostró que es un caballero a carta cabal y defendió a Ángel: “La diferencia es una pena porque no se merece lo que está pasando y es un ciudadano integro”, puntualizó.

Mientras tanto, Carlos Antonio Vélez, conductor del programa, criticó al exjugador sin guardarse nada: “Juan Pablo es un hombre trabajador reconocido con pasantías muy importantes en Europa y conocimientos muy grandes. Pero en este caso, por mucho que se sepa no se pude atropellar a nadie y en particular a alguien que está logrando resultados. Había una corriente totalmente diferente y para evitar una colisión Reinaldo dio un paso al costado”, analizó el comentarista.

Con respecto a su futuro, Rueda ratificó que su sueño siempre ha sido dirigir en Alemania, que no lo pensaría dos veces en caso de recibir una oferta y expresó que tiene varias propuestas sobre la mesa que deberá evaluar para elegir la mejor.

Le puede ver: En imágenes: Atlético Nacional campeón del fútbol profesional colombiano 2017-I

Cuando se le preguntó sobre la Selección Colombia que deberá elegir un nuevo técnico en 2018, cuando termine el contrato de José Pékerman, cerró la puerta pero sí advirtió que falta mucho tiempo y de aquí a un año puede ser muy tarde. “No sé si en ese momento estemos disponibles para la Selección”.

En la tarde de este viernes, los hinchas verdolagas harán un homenaje al profesor Rueda a las afueras del Estadio Atanasio Girardot.