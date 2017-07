Duro golpe para Rigo, penalizado con 20 segundos

Después del final de la etapa 12 del Tour de Francia 2017, Rigoberto Urán recibió una sanción de 20 segundos por recibir un bidón de uno de los ecmpleados del Cannondale en los últimos 10 kilómetros del recorrido, algo quie está prohíbido.

El colombiano fue segundo en una durísima jornada que incluyó 6 puertos de montaña y en la que le había quitado 20 segundos en carretera a Chris Froome, misma diferencia con la fue posteriormente penalizado.

El dueño del equipo Cannondale Jonathan Vaughters publicó en su cuenta de Twitter que el equipo "aceptaba la sanción" pero también acusó al ganador de la etapa Romain Bardet por haber hecho lo mismo.

Rigo took bottle from spectator within final 10k. We accept penalty. However, Bardet did exactly the same-On video-He needs same penalty.