Expulsión de Cuadrado: ¿una exageración de la que debería avergonzarse Ramos?

Mientras en Madrid continúan celebrando la duodécima Champions League que consiguió con méritos el imparable equipo de Zinedine Zidane, aún se siguen comentando los pormenores de una final que estuvo llena de emociones. Y de una que otra polémica.

Puede leer: El noble gesto Juan Guillermo Cuadrado con Neymar

El exjugador del Manchester United, Rio Ferdinand, no se ahorró palabras para calificar la acción de Sergio Ramos que condujo a la expulsión del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien apenas estuvo 18 minutos en la cancha.

Ferdinand, retirado desde 2015, ahora ejerce como comentarista en la cadena BT Sport. En medio de la transmisión de la final, el inglés se vino lanza en ristre en contra de Ramos, por lo que consideró una vergüenza. “Ramos se avergonzará. Cuando vea esto, se sentirá avergonzado. Si mi hijo me viera hacer eso, no podría mirarle después a la cara. Escucha, Ramos es un jugador de clase mundial que está desde hace mucho tiempo al nivel más alto tanto en su club como en su selección”.

Esta es la expulsión injustificada de Juan Guillermo @Cuadrado, en serio, ustedes ven algo? ni toco Sergio Ramos...#ChampionsLeague pic.twitter.com/MS61Vdq0Du — Cesar Martinez ® (@camo1927) 3 de junio de 2017

El sábado, Cuadrado se convirtió en el primer colombiano en disputar minutos en una final de Champions. Sin embargo, tuvo la mala suerte de ser expulsado.

El Real Madrid marcó dos goles en los minutos 62 y 64, y se puso con una ventaja de 3-1, por lo que Massimiliano Allegri decidió dar entrada al colombiano en el minuto 66.

Le puede interesar: El odio visceral de los colombianos a Zinedine Zidane

Pero Cuadrado solo estuvo 18 minutos en el campo, tras recibir una primera tarjeta amarilla en el 72, por una acción en contra de Cristiano Ronaldo, y la segunda en el 83, en una disputa con Sergio Ramos.

La acción no es tan clara. Cuadrado venía avanzando por la punta derecha cuando Ramos se le lanzó en tijera, sacando el balón a la banda. Es una jugada brusca, pero legal. El problema vino cuando Cuadrado supuestamente pisó al capitán del Madrid. El hecho es confuso pues la transmisión oficial no captó imágenes de primeros planos. El caso fue que Ramos se tiró al césped adolorido.

Ferdinand dejó entrever que se trató de un show. Y de ahí sus cuestionamientos éticos al líder del Madrid. Para el exjugador inglés hubo una intención de engañar al árbitro, en un momento en el que no era necesario, pues la superioridad del Real Madrid en la cancha era notable.

La expulsión de Cuadrado no cayó bien tampoco en su propio equipo. Después del partido, Allegri, el técnico de la Juventus, fue preguntado en la conferencia de prensa sobre esa expulsión.

Consulte: En video, el abrazo de consuelo de James a Juan Guillermo Cuadrado

"No le he dicho nada a Cuadrado, pero los partidos hay que terminarlo con once jugadores", afirmó el entrenador, dejando claro su disgusto por la tarjeta roja.

Aunque ya es momento de pasar la página, lo de Cuadrado es triste por donde se le mire. El antioqueño pasó de ser el primer colombiano en tener minutos en una final, a ser el tercer jugador expulsado de una final de Champions. Un récord agridulce y difícil de digerir.