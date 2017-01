Serena Williams conquistó su séptimo Abierto de Australia venciendo a su hermana

Serena Williams cada vez está más cerca de consagrarse como la mejor tenista de la historia. La portentosa estadounidense se agenció su título 23 de Grand Slam, luego de superar a su hermana Venus en la gran final del Abierto Australia por 6-4, 6-4, en una hora y veintiún minutos de juego.

La menor de Williams se mostró dominante frente a su hermana y terminó el campeonato sin perder ni un solo set. Esta es la séptima ocasión en la que consigue el torneo australiano y con su título 23 en torneos grandes sobrepasó a Steffi Graff que se quedó en 22.

"Es una locura, sabía que tenía la oportunidad de romper el récord, pero no quería hablar de marcas, esto me ayuda a estar tranquila", señaló la ganadora.

De esta forma, Serena, de 35 años, quedó a dos coronas en grandes torneos de alcanzar a Margareth Court, que es la más veces ganadora de estos campeonatos con 25 títulos.

Esta final fue muy especial para las hermanas, pues pasaron 8 años para que se volvieran a enfrentar en esta instancia. Venus estuvo a punto de retirarse luego de batallar con el Síndrome de Sjogren, padecimiento que daña el nivel de energía, causa fatiga y dolor en las articulaciones.

"No habría alcanzado los 23 títulos sin ti. De hecho no estaría en ningún sitio, eres la que me motiva, la única razón por la que existen las hermanas Williams. Has completado un regreso increíble", puntualizó Serena en la entrega de trofeos.

Gracias a este triunfo, Serena volverá a ocupar la primera colocación en el ranking de la WTA, despojando de esta posición a la alemana Angelique Kerber que quedó eliminada en los octavos de final del primer Grand Slam del año.

En la madrugada del domingo se disputará una de las finales masculinas más esperadas de todos los tiempos cuando se enfrenten Roger Federer y Rafael Nadal.