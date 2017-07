¿Por qué es tan grave que el escudero de Nairo haya abandonado el Tour?

Las calles de Düsseldorf, la ciudad de Alemania Occidental en la que arrancó el Tour, amanecieron encharcadas. Los más grandes del ciclismo mundial debieron salir por la crono en medio de la bruma y las bajas temperaturas.

Y no era nada fácil si se tiene en cuenta que en la humedad hay que andar con cuidado para no caerse. En 14 kilómetros había que arriesgar, pero no tanto como para perder el control de la bicicleta. Hubo varias caídas. El neozelandés George Bennett fue uno de los primeros en sufrir un resbalón. Uno muy parecido al que tuvo en la crono por equipos del Tour de Southland de 2008.

Pero el desplome más grave, al menos para los intereses de Nairo Quintana, fue el de Alejandro Valverde. El español no pudo maniobrar en medio de una curva cerrada, y perdió el control de la bicicleta. Todo pasó muy rápido. Los minutos pasaron hasta que se conoció la amarga noticia: Valverde se llevaba las manos al casco, dejando ver el desespero. Poco después se supo que el escudero de Nairo abandonaba definitivamente el Tour.

#TDF #TDF2017 (ITT) CRI CIADA de Valverde y Fractura, se perdería el TOUR y Nairo pierde a un gregario de Lujo pic.twitter.com/TgSRr3coNX — Mundo Ciclistico (@mundociclistico) 1 de julio de 2017

Nairo estaba programado para salir hacia el final de la prueba. La idea era luchar por por perder la menor cantidad de minutos en un terreno que no era el suyo. Cuando llegó para el calentamiento, Vasil Kiryienka del Sky -el archirrival del Movistar- ya estaba dejando la vara alta en el asfalto, con un tiempo de 16:11.

El nariñense Darwin Atapuma, de 1,60 metros de altura (Nairo mide 1,67), no se expuso demasiado y prefirió perder tiempo a correr el riesgo de un accidente. Terminó la prueba lejos del líder con un tiempo de 18:30. El dato de la estatura es importante. Generalmente los especialistas de las cronos suelen ser corredores de buena talla, buen peso. Miden más de 1,80 metros, como mínimo.

El Sky, el equipo de Chris Froome, llegó al Tour poniendo toda la carne en el asador. Los minutos que comenzaron a marcar eran de miedo. El británico Geraint Thomas, que había dicho antes de la competencia no estar tan seguro del rendimiento que pudiese tener, marcó un tiempo de 16:04, el mejor de la carrera.

Antes de que saliera Nairo, Rigo Urán, vestido con el verde del Cannondale, marcó una crono digna: 17:07, mejor que la de Atapuma, la de Sergio Luis Henao (17:20) y la de Esteban Cháves (17:17). Pero menos eficiente que la de Carlos Betancur (16:58) y la de Jarlinson Pantano (16:52), el mejor de los colombianos junto con Nairo, quien hizo el mismo tiempo. Es un resultado bueno si se tiene en cuenta que Froome solo le sacó 37 segundos. Nunca antes en una crono Nairo había estado tan cerca del actual campeón de Tour.

Así fue la salida del español antes de la aparatosa caída:

Que Valverde se quedara fuera del Tour es un duro revés para los intereses de Nairo, pues en adelante la estrategia tendrá que cambiar radicalmente, sin contar lo que significa anímicamente para el equipo que uno de sus más importantes alfiles se quede por fuera. Pero son cosas inevitables en una carrera incierta que apenas comienza. Nada nunca está dicho en una primera etapa.