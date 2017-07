Nairo superó la jornada de montaña y está listo para la etapa reina

La etapa del sábado terminó sin sorpresas para la clasificación general del Tour de Francia. Nairo Quintana se mantuvo rueda a rueda con el pelotón de líderes y sigue noveno en la clasificación general, a 54 segundos del líder Christopher Froome, quien tuvo un despiste durante un descenso pero no se accidentó.

