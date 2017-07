"Yo dije, me ganó este huevón" y otras divertidas declaraciones de Urán tras hacer historia en el Tour

Rigoberto Urán es uno de los más grandes ciclistas colombianos. Este domingo hizo historia al ganar, por milímetros, la etapa reina del Tour de Francia. Fue un sprint duro y complicado, pues venían de una dura montaña. El colombiano además tuvo inconvenientes con los cambios en su bicicleta. Pero más allá de lo deportivo, Rigo sorprendió, una vez más, con sus frases auténticas, esas que aprendió en Urrao, Antioquia.

Fue tan reñida la llegada a la meta, que Rigo no supo en un principio que había sido el ganador. Cuando lo entrevistaron, esto dijo: "No, pues yo estaba ya pasando el control antidóping cuando me dicen, ‘oiga, que ganó usted‘. Y yo, ‘¿en serio? Este man me está es huevoniando en la vida, me está vacilando‘. Y no, una alegría muy grande", dijo.

Cuando le preguntaron que si había influido su nuevo corte de cabello, Urán respondió a lo paisa: "Debe ser que sí. ¿Por qué me lo corté? Me lo corté porque ya tenía el pelo muy largo, estaba cansado. A mi mujer no le gusta tan ‘cabecipelao‘ que porque quedo muy nea. ¿Usted sabe qué es nea? ¿no? (risas)".

"¿Usté no sabe que es ´nea‘? Ahh, este man sí está muy quedao..."

Rigo Urán. — Pascual Gaviria (@rabodeajip) 9 de julio de 2017

Minutos antes, Rigo también se había referido a Barguil, el corredor que por unos instantes creyó haber ganado la etapa, antes de que se hiciera público el photo finish: "Yo ya había perdido con Barguil en una Vuelta España en la misma guevonada y véa".

Lo de Rigo fue épico. Hizo toda la bajada previa al sprint con un cambio roto en su bicicleta. Por eso Urán tenía intenciones de salvar apenas el día. "Cuando vi que me había pasado el joven, dije, ‘salvé la etapa‘. Pero luego me dan esa sorpresa y para mí fue impresionante, una cosa que me da mucha felicidad. Estoy muy contento de ganar una etapa tan complicada".

Otras farses de Rigo, tras ganar la etapa:

*"Yo crucé la meta y tenía que hacer el sprint, porque el cambio mío estaba roto. En la caída de Richie Porte tocó mi rueda y reventó el cambio. Entonces no tenía otra relación que 53/11 o 38/11 y solo podía salvar el día así".

*"Hice el sprint con 53/11 pa‘ salvar el día. Y cuando terminé segundo, dije, ‘bueno, me ganó este huevón‘. Cuando me dicen que gané, que hijueputa alegría".

*"En estas carreras pasa de todo, yo siempre he dicho que uno tiene que tener suerte y que todo le vaya bien. Fue una etapa dura, muchas caídas, las bajadas complicadas".

*"No había de otra para hacer el sprint. Tenía que hacer un sprint muy largo, y bueno, como dije ahorita, fue una sorpresa muy grande, es una belleza".