Kittel ratificó que es el rey de los embalajes en el Tour

Marcel Kittel (Qickstep Floors) logró el póker de victorias en el Tour emulando lo hecho por su compañero Fernando Gaviria en el Giro de Italia. El embalador se impuso en el esprint de la etapa 10, que tuvo un recorrido de 178 kilómetros entre Perigueux y Bergerac, y se convirtió en el corredor alemán más veces ganador de la carrera con 13 triunfos.

Revis le dernier kilomètre de cette étape 1?0? / Experience again the last kilometer of stage 1?0? #TDF2017 pic.twitter.com/B3eab3fqNM

La jornada después del primer día de descanso recorrió la Provincia de Dordoña, departamento al suroeste del país. Una ruta plana en donde no hubo mayor emoción hasta antes de la llegada. Los favoritos guardaron energía para las etapas de montaña y prefieieron no hacer un desgaste innecesario después del descanso.

Yoann Offredo (Fortuneo) y Elie Gesbert (Wanty) protagonizaron la fuga del día. Ambos corredores se separaron del grupo temprano en la carrera y fueron compañeros de camino para alejarse del grupo del líder Chris Froome.

Vea aquí el más completo especial del Tour de Francia

Gesbert es el ciclista más joven de la edición 104 del Tour con 22 años y Offredo, a pesar de sus 30, está debutando este año en el Tour de Francia. Ambos corredores estuvieron escpados durante 171 kilómetros pero como es común en esta clase de perfiles fueron atrapados sobre el final para que los embaladores lucharan por la victoria.

A pesar de que el trabajo en el cierre lo hizo el Lotto Soudal y el Katusha, sus esprinters no pudieron responder ante la velocidad de Kittel que alcanzó su cuarto triunfo en este Tour y ratificó su liderato en la clasificación de los puntos con 275.

Le puede interesar: "Yo dije, me ganó este huevón" y otras divertidas declaraciones de Urán tras hacer historia en el Tour

Rigoberto Urán, que es el colombiano mejor ubicado en la clasificación general en la cuarta posición, se mantuvo siempre detrás de la rueda de Froome y ambos llegaron sin ninguna incidencia con el mismo tiempo del ganador. Los otros escarabajos tampoco tuvieron problema y también arribaron junto con el grupo líder.

#TDF2017 @JashaStterlin gave it a try at the sprint, 15th place for the German youngster. No changes overall, @NairoQuinCo remains in 8th. pic.twitter.com/O6jqZ4rPez