Primer round en la montaña: Froome le sacó ventaja a Nairo

Montaña y calor. El Tour de Francia empezó a endurecerse en la etapa 5, la primera en el recorrido que terminó en ascenso, en la planicie de las Bellas Damas (la Planche des belles filles). Ya en el pelotón hay ausencias notables como las de Alejandro Valverde, escalador de gran condición, y Peter Sagan y Mark Cavendish, dos de los mejores embaladores del mundo, envueltos en una caída en la etapa anterior.

Con ese panorama aparecieron los llamados a protagonizar la competencia. El italiano Fabio Aru se desprendió sobre los kilómetros finales y se llevó la etapa, en la que Chris Froome se vistió con la camiseta amarilla del líder, luego de pasar tercero por la meta. Nairo Quintana fue noveno llegando a 14 segundos del británico y más los 4 segundos de bonificación para el del Sky, quedó a 54 segundos en la general.

2232m avant l‘arrivée / before the arrival... @FabioAru1 commence son show / starts his show.

RT if you‘re impressed. #TDF2017 pic.twitter.com/Izir14DyhI