Marcel Kittel ratifica que es el más rápido del Tour de Francia

En un emocionante cierre al esprint, el alemán Marcel Kittel se impusó en la sexta etapa del Tour de Francia que finalizó en la ciudad de Troyes. En segundo lugar quedó Arnaud Demare y en tercer puesto arribó André Greipel.

