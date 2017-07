EN VIVO | Minuto a minuto etapa 2 Tour: Düsseldorf–Liege

5:54 a.m.: Tras 20 kilónmetros, los 4 integrantes de la fuga están a 3´23" del pelotón principal.

5:45 a.m.: Taylor Phinney gana el primer puerto de montaña de la carrera. El estadounidense sumó 1 punto al pasar primero en Côte de Grafenberg (Cat. 4).

5:42 a.m.: Laurent Pichon (Fortuneo-Oscaro), Thomas Boudat (Direct Energie) , Taylor Phinney (Cannondale-Drapac) y Yoann Offredo (Wanty) se fugaron desde la partida.

5:30 a.m.: Inicia la segunda etapa del Tour de Francia.

C‘est parti ! 4 attaquants dès le km 0 ! / It‘s on, 4 riders attacked at the start! #TDF2017 pic.twitter.com/vhRAPqGosf