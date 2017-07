Tour de Francia: EN VIVO |Minuto a minuto etapa 13 Saint-Girons–Foix

8:10 a.m.: Así fue el orden al paso del esprint especial a Seix (km 13.5):

1. Sylvain Chavanel, 20 points

2. Philippe Gilbert, 17

3. Alessandro DeMarchi, 15

7: 52 a.m.: Muchos franceses intentan salir en la fuga en su día nacional.

7: 40 a.m.: Inicia la etapa.

Hoy despertamos con la exclente noticia de que a Rigo le quitaron la sanción de 20 segundos que le había impuesto la UCI.

Thrilled w/ the @UCI_cycling call to lift penalties for @UranRigoberto and Bennett. Thank you for seeing the bigger picture. Now let‘s race. pic.twitter.com/XmmKM6Hxef