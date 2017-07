Los escarabajos cumplieron en el primer asomo de la montaña

En el primer día en el que se iban a probar las piernas de los favoritos en terreno en ascenso los corredores colombianos respondieron a la exigencia y ninguno de los que le apuntan a la clasificación general general perdió tiempo frente a sus principales contrincantes.

El final con un puerto de tercera categoría corto pero explosivo era propicio para que hubiera diferencias y no iba a perdonar a los corredores que no estuvieran en buen estado para la carrera.

Los escarabajos que le apuntan a la clasificación general mostraron su buena forma y entraron con el grupo principal. Nairo Quintana encabezó a los corredores nacionales llegando 11, Rigoberto Urán fue 19 y Esteban Chaves 20, todos perdiendo 2" con respecto al ganador que fue el eslovaco Peter Sagan.

Sprint incroyable de @petosagan, surpuissant pour s‘imposer devant @blingmatthews / What a sprint from Sagan, so much power! ???? #TDF2017 pic.twitter.com/FJGFOYWHnL