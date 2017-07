¡Se llegó el día! Así saldrán los colombianos en la etapa 1 del Tour de Francia

Se acabó la espera y finalmente llegó la hora para la edición 104 del Tour de Francia. La prueba ciclística más importante del mundo tendrá una destacada participación de colombianos. Un total de siete ciclistas lucharán por cumplir el sueño amarillo que tanto anhela el país.

La carrera empezará con una etapa adversa para las condiciones de los escarabajos, una contrarreloj de 14 kilómetros por las calles de Düsseldorf en la que se anticipa que los especialistas en este tipo de recorrido marquen diferencia.

Sin embargo, los colombianos harán todo lo posible para que las diferencias sean mínimas y no se pierda tanto tiempo respecto a los europeos que suelen puntear. El primero en tomar la salida será Carlos Betencur a las 9: 18 a.m. y el último será Nairo Quintana a las 11:30 a.m.

Estos serán los horarios de salida de los representantes nacionales (hora de Colombia):

Carlos Betancur (Movistar), 9:18 a.m

Darwin Atapuma (UAE Team Emirates), 9:56 a.m

Járlinson Pantano (Trek-Segafredo), 10:23 a.m

Sergio Luis Henao (Sky), 10:26 a.m

Rigoberto Urán (Cannondale), 10:52 a.m

Esteban Chaves (Orica Scott), 11:02 a.m

Nairo Quintana, (Movistar), 11:30 a.m

Además estos serán los dorsales con los que se identificarán los siete escarabajos que quieren dejar el nombre del país muy en alto.

El gran favorito para imponerse en esta jornada es el cuatro veces campeón mundial de la especialidad Tony Martin. El alemán correrá de local y tiene todo dado para lograr el triunfo y vestirse de amarillo por segunda ocasión en su carrera.

Entre los favoritos al título que pueden empezar con pie derecho y sacar provecho de esta jornada propicia para sus condiciones son Chris Froome y Richie Porte. El británico y el australiano parten como los dos candidatos más fuertes y buscaran dar el primer golpe a sus rivales.

Otros corredores que pueden luchar por la victoria de etapa son Jos van Emden, Stephen Cummings, Primoz Roglic, Michael Matthews, Vasil Kiryienka, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Fabio Felline y Stefan Küng.

La carrera será transmitida a partir de las 8:00 a.m. por Caracol Televisión y ESPN.