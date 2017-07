“Tranquilidad. Todavía queda mucho Tour”: Nairo Quintana

En la quinta etapa del Tour, la primera con alta dosis de montaña del Tour, de Francia Nairo Quintana cedió 18 segundos a Cristopher Froome y el británico ya le lleva 56 segundos en la clasificación general de la Ronda Gala.

El colombiano habló al final de la complicada jornada para y pese a que es consciente de que perdió un tiempo importante ratificó que va a intentar mejorar día a día, teniendo en cuenta que aún restan 16 etapas y las dificultades de montaña más difíciles aún están por llegar.

“Un día bastante difícil se ha ido muy rápido. Mucho calor y bueno no fue el mejor día para mí. Tranquilidad poco a poco vamos a seguir viendo y queda mucho Tour”, expresó el colombiano después de bajarse de los rodillos en los que estuvo al lado del corredor del Sky.

El calor fue un factor muy importante en la ardua travesía del día, en la que los corredores debieron escalar un puerto de tercera y otro de primera categoría bajó la abrasadora temperatura del verano francés, que llegó hasta los 35°.

