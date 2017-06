"Voy a dar lo mejor para que los colombianos disfruten": Nairo Quintana

Todo el país vuelve a conectarse con el ciclismo a partir de este sábado cuando inicie la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia. Nairo Quintana comanda el grupo de siete colombianos que van a participar en esta competencia y gracias a sus tres podios en las tres ocasiones que ha participado se mantiene como uno de los favoritos para quedarse con la camiseta amarilla en la llegada a los Campos Eliseos.

El boyacense que usará el número 21 del equipo Movistar respondió a los interrogantes de la prensa en una conferencia hecha después de la presentación de los 22 equipos que van a participar en la competencia que arrancará con una contrarreloj individual en la ciudad de Dusseldorf.

Nairo se mostró confiado de haber hecho una buena recuperación después de disputar el Giro de Italia y reiteró que su gran objetivo de la temporada es ganar la carrera francesa en la que logrado el segundo puesto en dos ocasiones (2013 y 2015) y una vez fue tercero (2016).

Le recomendamos: "Vamos a dar hasta la última gota de sudor": Betancur, escudero de Nairo

SEMANA: ¿Qué expectativas tiene en el Tour?

Nairo Quintana: El Tour es la carrera más importante para nosotros y el gran objetivo de cada temporada para mí y para el equipo. Siempre vengo con muchas ganas. Recuerdo con especial cariño el debut en 2013, con muchos nervios al inicio, cómo nos fuimos soltando y lo bien que terminó. Seguimos con la misma ilusión para buscar ese objetivo y lo haremos hasta que lo consigamos. Vengo, como siempre, a tope, a dar lo mejor y a pasarlo bien con lo que hacemos, para que los seguidores del Movistar Team y todos los aficionados colombianos disfruten. Tenemos tranquilidad y un equipo que me sabrá respaldar bien.

SEMANA: ¿Cómo se siente después de haber hecho el Giro?

N.Q.: Pienso que he recuperado bien el esfuerzo del Giro. He acabado en buena condición, he descansado bien, llego con buenas piernas y buenas sensaciones. El año pasado estuve mejor en mi segunda gran vuelta que en el Tour, que fue la primera, pero este año hemos trabajado de manera diferente en materia de preparación y hasta que no terminemos el Tour no podremos decir en qué hemos acertado o hemos fallado y en qué podemos mejorar. Y tengo, como siempre, un equipo muy fuerte para respaldarme en estas tres semanas. Espero que las fuerzas me acompañen durante este mes para poder brillar, especialmente en la montaña.

SEMANA: ¿Cómo analiza el recorrido teniendo en cuenta que hay menos kilómetros en contrarreloj que en otras ocasiones?

N.Q.: Que haya menos crono y que esta sea menos desfavorable para mí que en años anteriores hace que me venga mejor, aunque sé que voy a ceder algo de tiempo en esos días, es algo normal. En cualquier caso, es menos preocupante que en el Giro. Me habría gustado, por otro lado, que tuviese más llegadas en alto, aunque hay etapas de montaña muy bonitas y de gran desgaste, que sé que me vendrán bien. Va a ser un Tour de mucha estrategia y con muchos movimientos. Tendremos que ser atrevidos y a la vez, salvar cualquier riesgo, como el de la contrarreloj de mañana. Preferiría que no lloviera y corriéramos sobre el asfalto seco, pero lo importante es librarnos de los percances.

SEMANA: ¿Chris Froome sigue siendo el rival a vencer?

E.U.: Hemos visto a un gran número de corredores a gran nivel en las últimas carreras, pero el rival número uno para mí sigue siendo Chris Froome. Estoy convencido de que habrá mejorado su forma después del Dauphiné. También estarán Aru, Bardet, Alberto, Porte, las sorpresas que siempre digo que vendrán… no es que sea una lotería, pero hay muchos candidatos y habrá que trabajar mucho, tener condición y también algo de fortuna".

Puede leer: Los colombianos que van por la gloria del Tour de Francia

Eusebio Unzué también habló para la prensa antes del inicio de la carrera y reiteró su confianza total en Nairo y expusó sus expectativas de acuerdo al recorrido que va a presentar la edición 104 de la ronda gala.

SEMANA: ¿Qué consecuencia puede haber tenido que Nairo haya corrido el Giro antes del Tour?

Eusebio Unzué: El Giro nos ha dado la tranquilidad de ratificar, aunque haya sido con un segundo puesto, que Nairo es un gran vueltómano: en ocho grandes vueltas desde el Tour 2013 ha ganado dos, ha hecho tres segundos, un tercero, un cuarto puesto y en la octava se cayó yendo de líder. Eso significa que estamos ante un hombre en el que no se puede dejar de confiar. Y en eso nos basamos para presentarnos aquí apoyándole al 100% confiando, además, en que pese al desgaste, el Giro le haya servido como una base de trabajo que, tras recuperar la fatiga durante estos 33 días, le sirva para que podamos ver aquí al Nairo más brillante.

SEMANA: Alejandro Valverde ha demostrado estar en un excelente nivel en la temporada, ¿Nairo sigue siendo el único líder del equipo?

E.U.: Nuestra idea de partida es que Nairo es nuestro único líder y todo el equipo gira en torno a él. Es obvio que a Alejandro, aún más por el nivel al que se encuentra, lo trataremos de preservar lo máximo posible por el valor que tiene tenerlo cerca tanto estratégicamente como, sobre todo, por la tranquilidad que le aporta a Nairo tener a alguien de su experiencia cuando en el grupo ya solo quedan los grandes favoritos”.

SEMANA: ¿Cuáles son los rivales que pueden competir con Nairo?

E.U.: La carrera se presenta en una situación un tanto atípica. El gran favorito es Froome, pero es verdad que ha dejado ciertas lagunas, posiblemente debidas a una preparación más retrasada para estar bien en el momento justo. Pero parece que llegamos sin el dominio de otros años, por ejemplo en Dauphiné. Tenemos a Porte, que parece el hombre más en forma; está Contador, al que hay que tener en cuenta siempre, porque es un grande y porque no ha dado motivos para otra cosa. Y luego llega la generación de jóvenes, con Bardet, que estuvo muy cerca el año pasado, Aru, chavales como Mentjes… Otros años parecía que desde el inicio sabíamos lo que iba a pasar. Este año no, parece que es diferente a todo. Estamos ante un Tour donde podemos ver pasar muchas cosas.

Le puede interesar: El exigente recorrido del Tour de Francia 2017