Peter Sagan fue expulsado del Tour de Francia

El jurado de comisarios del Tour de Francia decidieron expulsar Peter Sagan, uno de los principales animadores de la carrera. La fuerte sanción es consecuencia de una acción antideportiva del eslovaco que en el esprint final le dio un codazo a Mark Cavendish, enviando al británico contra la valla de contención y provocando la caída de otros dos corredores que venían atrás.

En comienzo, los jueces habían penalizado al Campeón del Mundo con 30 segundos de retraso y lo relegaron a la última posición del grupo con el que entró, pero luego de estudiar la situación con más detenimiento concluyeron que la expulsión era la sanción que merecía el ganador de la etapa 3 del Tour.

Al final de la carrera, Sagan fue al bus del equipo Dimension Data y pidió disculpas a Cavendish. Luego declaró a la prensa "Yo no sabía que Mark estaba detrás. Estaba intentando alcanzar la rueda de Demare".

A pesar de las justificaciones del ciclista Bora Hansgrove, los comisarios consideraron que merecía ser expulsado teniendo en cuenta que puso en peligro a Cavendish y más corredores cuando transitaban a más de 60 km por hora.

Sagan había ganado la clasificación de los puntos en las cinco últimas ediciones del Tour y en la edición de 2017 buscaba empatar la gesta de Erick Zabel, que ganó la camiseta verde seis veces consecutivas.

Además, el ganador de las últimas dos ediciones del Camponato Mundial de Ruta ha logrado 8 victorias de etapa y su ausencia representa la salida de uno de los principales protagonistas de la ‘Grand Boucle‘.

Esta no es la primera ocasión en la que el eslovaco es señalado por poner en riesgo a sus compañeros de pelotón. En la clásica Gent-Wevelgem le pegó a otro corredor en un acto muy parecido al que lo dejó por fuera del Tour.

Mark Cavendish también ser refirió al hecho y dijo no entender la razón de la acción de la acción de Sagan: "Si te cruzas es una cosa, pero no me gusta que se saquen los codos de esa forma. Me llevo bien con él y una caída es una caída. Lo único que quiero saber es el porqué de sacar el codo".

El corredor de la Isla de Mann fue valorado en un hospital y se descartó fractura de clavícula. El británico también es una de las figuras históricas de la ronda gala y en la edición 104 busca convertirse en el más veces ganador de etapas, para lograrlo deberá sumar cinco triunfos más y de esta forma superar las 34 que tiene Eddy Merckx.

El caso más reciente parecido al de Sagan lo protagonizó Mark Renshaw en el Tour de 2010 cuando dio un cabezazo durante un esprint y también fue expulsado de la carrera.