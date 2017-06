La emocionante despedida al capitán eterno y siempre fiel

Por: Verónica Perry Galvis

El ser humano a lo largo de su vida suele cambiar de trabajo, de residencia, de pareja; eso mismo sucede en el mundo deportivo, sobre todo en el fútbol. Allí, tanto jugadores como entrenadores exploran regularmente otros países y equipos.

Dentro de ellos, sin embargo, hay uno diferente… Un italiano que, con 40 años, no cambió nunca de país, de ciudad, de casa, de equipo. Su nombre, que ya hace parte de la historia del fútbol, es Francesco Totti.

Así se despidió Francesco Totti de la Roma. Gracias por tanto fútbol. pic.twitter.com/mhW4VYWqG2 — Café Veloz ? (@cafeveloz_ok) 28 de mayo de 2017

Cualquier aficionado de este deporte al hablar de la Roma piensa en Totti. Resulta inconcebible separarlos. Este domingo, sin embargo, fue la última vez que Il Capitano porte la camiseta del equipo de sus amores. Después de 25 temporadas y 307 goles, Totti dijo adiós y le puso fin a una historia que comenzó el 28 de marzo de 1993, día de su debut oficial en la Serie A, contra el Brescia. Un año después, el 4 de septiembre, marcó su primer gol, en el empate 1-1 frente al Foggia.

Su etapa como capitán empezó en 1997, gracias a Zdenek Zeman, técnico que confió en el delantero y, así, comenzó a ser reconocido como un símbolo del club. Con la cinta en el brazo llegó su primer y único título de la Serie A, en la temporada 2000-01, con Fabio Capello como entrenador. Tras coronarse campeón, aseguró que “Ganar un Scudetto con la Roma equivale a ganar diez con cualquier otro equipo”. Ese mismo año, además, fue nombrado mejor jugador italiano.

A lo largo de su carrera, Totti tuvo varias ofertas de importantes equipos, pero no quiso abandonar a su único amor. La primera oportunidad para dejar su ciudad se le presentó cuando apenas tenía 11 años. El AC Milan le hizo una tentativa oferta a los padres de Francesco, pero ellos no quisieron que su hijo abandonara la capital. Años después, Totti aseguró “mi madre me enseñó una lección ese día: tu casa es lo más importante en la vida”.

Seguramente, la oferta más importante que tuvo Il Capitano fue en el 2004, cuando casi se va al Real Madrid. Florentino Pérez, presidente del equipo español, lo tentó y terminó convenciéndolo. Sin embargo, a último momento, tras hablar con su familia y con el presidente de la Roma, Totti se arrepintió y decidió quedarse en casa. Para él, los títulos, los premios individuales y la plata nunca fueron más importantes que la camiseta giallorossa.

A pesar que su palmarés con la Roma no es extenso: una liga, dos copas y dos Supercopas de Italia, Totti está orgulloso de su carrera y de las decisiones que tomó. “Si me hubiera ido al Real Madrid habría ganado tres Champions, dos Balones de Oro y muchas otras cosas, pero me quedo con lo que hice”, confesó en una entrevista con la revista France Football en el 2013.

Su retiro este domingo frente al Genoa, le duele a los romanos, italianos, europeos y demás aficionados del fútbol. Totti deja la Roma, pero se lleva el récord de mayor cantidad de encuentros disputados y más goles anotados con esa camiseta, que difícilmente se podrá superar. Por eso, su historia siempre estará ligada a la Roma, y la del club a la suya.