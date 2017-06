"Paremos las armas": el sentido reclamo del técnico de la selección de Venezuela a Maduro

La vida está llena de tristes paradójas difíciles de explicar. Mientras un chico de 17 años llamado Samuel Sosa marcaba un gol histórico con la Selección sub 20 de Venezuela, Neomar Lander, un muchacho de la misma edad, caía muerto en las calles de Caracas, tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Los nombres de ambos jóvenes aparecieron por separado en los titulatres de prensa.

Eran dos historias que no tenían aparentemente mucho qué ver. De un lado estaba un equipo de fútbol que en el Mundial de Corea estaba forjando una actuación histórica después de avanzar a la gran final, superando a Uruguay en la definición por penales.

Pero de otro lado estaba una protesta callejera y un jóven también intentando hacer historia entre miles de manifestantes. Al momento de su muerte, Neomar llevaba una camiseta que decía: "Soy libertador".

Mientras venezolanos celebraban la hazaña de un puñado de jugadores con un futuro impensado en el fútbol, otros lloraban la suerte de Neomar, quien según los médicos forenses falleció por un explosivo de fabricación artesanal. "Presentó fracturas de costillas, explosión del pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno y quemadura del antebrazo izquierdo".

Le recomendamos: Venezuela: Ministro de Defensa exhorta a militares a respetar los DDHH

Uno de los principales responsables de gesta que logró el equipo de fútbol fue el técnico Rafael Dudamel. Fue precisamente él quien le envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro a raíz de la muerte de Neomar: “Presidente, paremos ya las armas. Esos chicos que salen a la calle lo único que quieren es una Venezuela mejor, la que ría, la que sonría y la que disfrute de la vida".

Las declaraciones las hizo para el canal DIRECTV Sports y las complementó planteando lo paradójico de la situación: "Hoy la alegría nos la ha dado un chico de 17 años y ayer murió uno de 17 años".

En el partido de la semifinal, Samuel Sosa había anotado el emocionante gol del empate para los venezolanos en el minuto 90+1, que termino forzando a la prorroga para la posterior definición por cobros desde el punto penal. En esa instancia los venezolanos estuvieron más acertados y se impusieron por 4 a 3.

El golazo de tiro libre de Samuel Sosa en el min. 92 que llevo el partido al tiempo extra. Venezuela ganó en penales#VinotintoSub20 pic.twitter.com/3mm37KWoVg — Javier Romero (@Javierito321) 8 de junio de 2017

La muerte de Neomar bien puede ser la otra cara de la moneda de esa Venezuela que Samuel Sosa llenó de orgullo con un gol. En un video que fue rescatado de las redes sociales, se le escucha a Neomar decir: "Tengo 17 años papá, yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy del país por cuestión de mi futuro. Pero yo no me quiero ir. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de fondo vale por el futuro de muchos".

Así hablaba Neomar Lander, Dios te tenga en su gloria panita pic.twitter.com/cXFTBHenJm — Resistencia Vzla (@buqueinsignia4) 8 de junio de 2017

#URGENTE Impacto de Bomba Lacrimógena en el pecho le quita la vida a joven de 17 años en la Av Francisco de Miranda! #7Jun — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 7 de junio de 2017

2.Este menor de edad que lamentablemente falleció en Chacao, participaba en la manifestación violenta incitado por Dip.Miguel Pizarro #7Jun pic.twitter.com/FHHJMEE77I — MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 7 de junio de 2017

El líder de la oposición, Henrique Capriles, también se refirió al cruento hecho en el que perdió la vida el joven y reclamó a Néstor Luis Reverol, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.

17 años!En la Miranda!Asesinado por bomba!El gran responsable es REVEROL!Van a seguir asesinando jóvenes @vladimirpadrino ?JUSTICIA! https://t.co/Gc2QZR0xMe — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 7 de junio de 2017

El técnico Dudamel es muy bien recordado por la afición colombiana tras haber estado en 9 temporadas en el rentado nacional con equipos como Santa Fe, América, Deportivo Cali, Millonarios, Atlético Huila y Cortulua.

Cono jugador también tuvo una participación destacada con la Selección de su país jugando 54 partidos. En 2010 inició su carrera como técnico de Estudiantes de Mérida y en 2012 asumió el mando del seleccionado sub 17 de Venezuela, con la que fue campeón del campeonato sudamericano y se clasificó al Mundial.

Le puede interesar: Fiscal venezolana se desmarca de Maduro

En 2016, Dudamel recibió la confianza para también ponerse al mando de la Selección de mayores y de la sub 20 al mismo tiempo, esa que está cerca de completar la mejor participación a nivel de selecciones para Venezuela en su historia, mientras las calles de Caracas siguen hirviendo en medio del luto por la injusta muerte de Neomar.