Vladimir Hernández se estrena con golazo de chilena en Brasil

Vladimir Hernández ya empezó a ganarse el cariño de los aficionados del Santos de Brasil. El ex medio campista del Junior hizo su debut con el equipo de Pelé en un partido amistoso contra el Kenitra de Marruecos.

Confira o gol de bicicleta do colombiano Vladimir Hernández na goleada do Santos sobre o Kenitra, do Marrocos, por 5x1 (amistoso): pic.twitter.com/2jbKWoYLgk