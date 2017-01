Así votaron James y Pékerman en los Premios FIFA The Best

Por primera vez en la historia se entregaron los Premios FIFA The Best, los galardones de la más importante organización del fútbol a los mejores exponentes del deporte más aclamado en el mundo. El mejor jugador fue el portugués Cristiano Ronaldo y el mejor entrenador fue el italiano Claudio Ranieri, director técnico del sorprendente Leicester City, que ganó el título de la Liga Inglesa en la pasada temporada.

El proceso de selección establecido por FIFA basó la decisión en la elección de los capitanes y los entrenadores de los seleccionados nacionales alrededor del mundo. El otro 50% se dividió entre una votación en línea pública y la elección individual de un grupo de 200 representantes de la prensa de los seis continentes.

El capitán de la Tricolor James Rodríguez votó por sus compañeros del Real Madrid: Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Gareth Bale. José Pékerman, por su parte, seleccionó a los jugadores sudamericanos Lionel Messi, Luis Suarez y Alexis Sánchez.

El voto de la prensa por Colombia le correspondió al periodista de Caracol Radio y Win Sports, Diego Rueda, que eligió a los jugadores del Barcelona Lionel Messi, Luis Suarez y Neymar.

El onceno ideal del año incluyó al arquero Manuel Neuer (Bayern de Múnich – Alemania); los defensas: Dani Alves (Juventus - Brasil), Gerard Piqué (Barcelona- España), Sergio Ramos (Real Madrid - España) y Marcelo (Real Madrid – Brasil); Luka Modric (Real Madrid - Croacia), Toni Kroos (Real Madrid - Alemania) y Andrés Iniesta (Barcelona – España); y los delanteros: Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Portugal), Lionel Messi (Barcelona - Argentina) y Luis Suarez (Barcelona - Uruguay).

La ceremonia estuvo marcada por la inasistencia de los jugadores del Barcelona, que se excusaron por no trasladarse a Zurich a través de un video, en el que Andrés Iniesta justificaba su ausencia y la de sus compañeros aduciendo que se encontraban preparando el partido frente al Athletic de Bilbao correspondiente a la Copa del Rey y que se disputará el miércoles 11 de enero.

Otro de los premiados fue el club Atlético Nacional que recibió el Premio Fair Play de la FIFA por su postura durante la tragedia del Chapecoense. El presidente del club, Juan Carlos De La Cuesta, se encargó de recibir el reconocimiento determinado por un jurado especial de expertos, compuesto por Gabriel Batistuta, Marta, Howard Webb, Vladimir Petkovic y Adolf Ogi, este grupo evaluó varios ejemplos de juego limpio sucedidos en 2016.

En la rama femenina, las honradas fueron la capitana de la Selección de Estados Unidos, Carli Lloyd y la entrenadora del combinado alemán, Silvia Neid.

El Premio Puskas al mejor gol del año le correspondió al malayo Mohd Faiz bin Subri, que se ganó el voto de los aficionados con una joya de tiro libre con una curva al mejor estilo de Roberto Carlos.

Mohd Faiz Subri has won the Puskás award for the best goal of 2016 pic.twitter.com/bjbJleLgWP