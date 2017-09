FINAL || Alberto Contador corona el L'Angliru. Chris Froome campeón

Este contenido sera remplazado por EN VIVO || Vuelta a España: Etapa 21 Corvera de Asturias - Alto de l‘Angliru

Etapa 20

Corvera de Asturias - Alto de l‘Angliru (117,5 km) – sábado 9 de septiembre



La organización de la carrera guardó lo mejor para el final y la definición de La Vuelta no puede tener mejor escenario. El ya legendario L´Angliru será el escollo final para los corredores que quieren quedarse con la camiseta roja. Este puerto de 12 kilómetros que incluye rampas de más del 23% al 3 kilómetros de la llegada no tendrá contemplación con quien no tenga fuerza y las diferencias pueden ser devastadores. Un verdadero lujo para los amantes del ciclismo y un día ideal para que los colombianos hagan su embestida.