El encontronazo en que Pinto y Bolillo Gómez casi se van a las manos

Los técnicos colombianos Jorge Luis Pinto y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tuvieron un acalorado encontronazo al final de la victoria de Honduras sobre Panamá por 1 a 0, en partido correspondiente a la Copa Centroamericana de la UNCAF. Esta no es la primera vez que ambos entrenadores protagonizan este tipo de incidentes pues a lo largo de su carrera se han caracterizado por su personalidad explosiva, y el tempramento los ha traicionado en más de una ocasión.

Lo que parecía un saludo normal entre dos técnicos se convirtió en una disputa que casí se fue hasta las manos entre los dos ex entrenadores de la Selección Colombia. Gómez, estratega de Panamá, se manifestó sobre el incidente en la rueda de prensa posterior al encuentro, afirmando que le había pedido a Pinto “que no molestara tanto al árbitro, así no puede ir a un Mundial”.

Según ‘Bolillo’, el entrenador de Honduras le respondió diciendo “que este triunfo era su desquite por el robo que le había hecho Panamá en el partido de eliminatorias”. Ahí fue cuando la discusión pasó al plano físico. El antioqueño enfatizó que “eso no lo voy a aguantar porque trabajamos honestamente y este man no va salirme con eso”.

‘Bolillo‘ se ha distinguido por controvertidos episodios durante su paso por distintos banquillos. Sin ir muy lejos, salió de la dirección de la Selección Colombia por una confusa noche en la que se emborrachó y agredió a una mujer.

Por su parte, Jorge Luis Pinto prefirió no manifestarse con respecto al incidente. El más reciente escandalo que había protagonizado el sangileño también había sido por un incidente con un técnico rival, en esa ocasión se enfrentó con el seleccionador salvadoreño Ramón Madariega. El estratega santandereano fue sancionado con cuatro fechas sin dirigir por la FIFA.

El próximo partido en el que se encontrarán ambos entrenadores será el 12 de junio por las eliminatorias al Mundial de Rusia de CONCACAF.