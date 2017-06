En su video oficial, el Tour resalta el coraje de Nairo

El Tour de Francia apenas está a una semana de su inicio y calienta motores. Con un emotivo video en el que los colombianos son protagonistas, la organización resalta las cualidades que exhiben los ciclistas a lo largo de la carrera.

En el caso de Nairo Quintana, el escarabajo fue asociado al coraje, atributo que ha demostrado en las tres ocasiones que ha disputado la ronda gala. Una elección más que acertada pues este es uno de los valores que lo caracteriza y lo ha probado en varias ocasiones en su carrera llena de triunfos.

El equipo Movistar también publicó un video relacionado con la carrera en el que muestra parte de la preparación de Nairo en la alta montaña. Acompañado por su compañero del Movistar Sylwester Szmyd, el ciclista mostró muy buena forma a solo 7 días del inicio de la competencia en Düsseldorf.

?????? Final days of training for @NairoQuinCo before @LeTour #TDF2017. Thanks, Sylwester Szmyd, for keeping him company! (?? @mmateo_march) pic.twitter.com/MPRb8sLIL2