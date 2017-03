Escalofriante golpe en la cabeza de Fernando Torres asusta a España

Transcurría el minuto 84 del partido entre Deportivo y el Atlético de Madrid en el estadio Riazor de A Coruña. Empate a uno. los dos equipos buscaban el gol de la victoria, y la recta final del juego era tan intensa que cada pelota se disputaba a muerte. Precisamente, en un balón dividido, el deportivista Bergantiños, en su intento por despejar el peligro, golpeó la cabeza y se llevó por delante a Fernando Torres. ‘El niño‘ se fue al suelo y se estrelló contra el césped como si su cabeza se hubiera desconecvtado del cuello. Sus compañeros no tardaron en darse cuenta de la dureza del impacto y salieron a auxiliarlo, pero el jugador estaba inconsciente y con la boca apretada. Todo era drama.

El gesto que más generó preocupación fue el de José María Giménez que se tapaba su rostro con la camiseta. Se temió lo peor. En la zona de traslado, el técnico Diego Simeone manifestaba su molestia con el cuarto árbitro por no permitir la entrada inmediata del cuerpo médico del Atlético.

‘El niño‘ abandonó la cancha en camilla, una ambulancia lo trasladó a un centro hospitalario en el que se dio un parte de tranquilidad después de realizarle un TAC craneal y cervical que no evidenció alteraciones ni traumatismos.

Buenas noticias (1/2)

A @Torres se le ha realizado TAC craneal y cervical. No hay alteraciones ni lesiones traumáticas — Atlético de Madrid (@Atleti) March 2, 2017

Buenas noticias (2/2)@Torres, consciente y orientado, pasará la noche en observación en el hospital por protocolo médico. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 2, 2017

Varios integrantes del mundo fútbol enviaron mensajes de apoyo a Torres tras el incidente.

Thoughts tonight are also with @Torres. Get well soon Nando, from everyone at Stamford Bridge. pic.twitter.com/wTgiHb1y3C — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2017

Get well soon @Torres you are a fighter and will come back stronger ???? #prince7 pic.twitter.com/knMpYVOq9K — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 2, 2017

El susto fue monumental.