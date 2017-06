El desplante incómodo de un periodista español a René Higuita

René Higuita se encontraba en Madrid para el partido con el que varias estrellas del fútbol homonajearon al Estadio Vicente Calderón, que será demolido para darle espacio a la nueva casa del Atlético de Madrid la próxima temporada.

En medio del festejo, Pipi Estrada, cumplió el reto que le habían puesto sus compañeros del programa ‘El Chiringuito de Jugones, que era entrevistar al icónico jugador colombiano. A los pocos segundos de iniciar la entrevista, el periodista se dio cuenta que cerca estaba el astro Ronaldinho y le pidió al exarquero que lo acompañara.

Ante la negativa de Higuita, el periodista se alejó de él e ingresó al recinto donde estaba el brasileño. El legendario jugador de la Selección Colombia lo miró incrédulo y se alejó del lugar donde lo estaban indagando.

El periodista debió caminar casi media cuadra e intentó disculparse por su actitud: “Solo quería saludar a Ronaldinho”. El arquero contrariado le respondió: “Hay que saludarlo, ese es el ídolo de todos”.

A pesa del chasco, Higuita continuó la entrevista y estuvo dispuesto a ponerse un audífono para responder una pregunta desde el estudio. Josep Pedrerol le preguntó con respecto a la situación de James.

“Si ya no jugó cuando estamos terminando ya no juega. Todos sabemos su capacidad y sus condiciones. Lo que hizo en el mundial. Es un jugador importantísimo Dios proveerá y les técnicos sabrán. Para nosotros nuestra admiración, nuestro cariño nuestro referente. Excelente periodista, excelente persona. Puede jugar con cualquier equipo del mundo. Si continua en el Real, muy bien y si no continua donde vaya va a triunfar”, manifestó el jugador.

En la siguiente edición del programa mostraron cómo vivieron la situación en el plató.

??¡TREMENDO!?? El MOMENTAZO en que @PipiEstrada1 PARÓ la ENTREVISTA con Higuita para irse a por Ronaldinho. ¡OJO a las REACCIONES en PLATÓ! pic.twitter.com/D6SJTGTx4q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 31 de mayo de 2017

Ya en el partido, Higuita y Ronaldinho tuvieron la oportunidad de compartir una entrevista con el medio colombiano Win Sports.