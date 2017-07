Video: El bonito gesto de los jugadores del Athletic de Bilbao con su compañero que sufre cáncer

Yeray Álvarez se disponía a visitar a sus compañeros que actualmente están en pretemporada. Jamás pensó que, al llegar a Lezama, el complejo deportivo del Athletic Club Bilbao, todos sus compañeros le tendrían una agradable sorpresa.

Mientras recorría las instalaciones y saludaba a los empleados del club, el resto del plantel lo esperaba en uno de los camerinos. Álvarez, quien fue diagnosticado con cáncer testicular hace menos de un mes, ingresó al vestuario con una gorra que no dejaba ver su cabeza calva por la quimioterapia que está recibiendo. Su reacción fue quedarse quieto y con la boca abierta, no podía creer lo que estaba viendo: todos en el equipo, incluyendo el cuerpo técnico, se habían rapado el pelo como gesto de solidaridad con él.

El primero en acercarse a hablarle fue Markel Susaeta, uno de los capitanes del equipo vasco, y le comunicó que contaba con ellos para lo que necesitará y que tenía la certeza de que pronto podría estar de regreso en las canchas. Posteriormente, se unieron en un fuerte abrazo y empezaron a corear el nombre de Yeray.

La historia del jugador de 22 años fue conocida por todo España después de que tuviera que abandonar la concentración de la Selección Española SUB21 cuando los médicos de ‘La Roja’ encontraran un tumor en uno de sus testículos. Además, existían rumores que lo vinculaban con un posible traspaso al F.C Barcelona, que parecía mostrar interés en el joven zaguero para fortalecer su línea defensiva.

En aquella ocasión, el defensa respondió a los mensajes de apoyo con un breve mensaje:

“Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear, pero tranquilos que está pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y si tengo que volver a tumbarlo lo volveré hacer y me levantare mil y una veces”

El Athletic Club Bilbao mantiene una política de solo jugadores vascos, es decir, ningún jugador procedente de otra parte del mundo podrá jugar en la institución. Esto hace que entre los futbolistas exista una cercanía que no se ve en otros planteles debido a que varios provienen de las categorías juveniles del club, así como le sucedió a Yeray Álvarez.

Por el momento, el club bilbaíno ha iniciado una campaña en sus redes sociales bajo el hashtag #EutsiYeray (#FuerzaYeray), recibiendo el apoyo de mucha gente, entre los que también se encuentran seguidores de otros equipos.

Yeray, por su parte, mostró la gratitud con sus compañeros y subió imágenes en donde expresó:

“Lo de esta familia es una cosa de locos”