Reforma Tributaria: ¡a comprar rápido!

A partir del momento en que el presidente, Juan Manuel Santos, sancione la Reforma Tributaria, todo será más caro para los colombianos por cuenta del aumento del IVA. El golpe al bolsillo se empezará a sentir en los primeros meses del 2017. Por eso, quien desee hacer compras -en especial de productos costosos, como electrodomésticos- deben aprovechar lo que resta de este año.

Con el incremento del IVA, que pasará del 16 al 19 %, los bienes más afectados serán los durables, que son los electrodomésticos, los vehículos y el vestuario. Eso significa que los colombianos tendrán que trabajar más para lograr comprar los productos que quieren o necesitan.

Según el economista José Roberto Acosta, por esto, muchos trabajadores se privarán de ciertos productos. “El colombiano lo primero que corta en su presupuesto es la camisita que se pensaba comprar para el estreno del 31 porque dice que primero hay que comer y después vestirse”.

No pasará lo mismo con los bienes de la canasta familiar. La teoría dice que cuando los precios suben la gente compra menos, dado a que el precio es más alto. Pero esta tesis no aplica para los productos de consumo básico porque no se pueden dejar de consumir.

El aumento del IVA no aplica para el arroz, la papa, la carne, el plátano, las frutas y las verduras. No obstante, otras cosas como los detergentes, los jabones, los enlatados y todo lo que es procesado sí está gravado. Según Acosta, estos otros productos equivalen al 60 % de la canasta y son consumidos permanentemente por los colombianos por lo que, independientemente del precio, el ciudadano de a pie los tiene que comprar.

Es por esto que con el incremento del impuesto se va a tener que "sacrificar" una parte importante del ingreso disponible en la adquisición de esos productos. “En la microeconomía, estos se denominan bienes inelásticos, que independientemente de la subida de precios a usted le toca comprarlos”, explicó el economista a este portal.

Las marcas, las otras afectadas

Además del ciudadano de a pie, las grandes marcas, que ofrecen productos más sofisticados, también serán golpeadas por el aumento del IVA, según Acosta.

Esto, porque la gente va a dejar de consumir las cosas por las que antes pagaba un poco más pero que ahora serán más caras. “Si usted compraba un jabón con PH neutro, que valía dos veces más de lo normal, ahora no se va a comprar ese sino el más ordinario. Esto causa que disminuya su calidad de vida y afecta las ventas de la empresa que comercializa ese producto”, explicó el economista.

Y finalizó: “Bienes de marca, bienes de calidad, serán muy golpeados. Esos que por ser de mayor efecto sobre el bienestar de la gente son más caros, pero que la gente -dado a su restricción presupuestal- va a tener que sustituirlos por unos bienes de menor calidad. Eso estimula una economía de baja calidad”.