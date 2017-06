El banco que valió 1 euro y otras notas de la economía en el mundo

El banco que valió 1 euro

Las crisis bancarias hay que cortarlas de tajo antes de que se crezcan. Esto es lo que acaba de suceder en España con el Banco Popular, una entidad nacida en 1926 y que tenía una posición destacada en el negocio de las pymes en la península ibérica. El Popular había entrado en una situación muy compleja de liquidez, y los rumores de su estado crítico arrasaron con su valor en bolsa. Una venta privada no tuvo éxito y sus acciones cayeron casi 60 por ciento en dos semanas. Esta llegó a 0,32 euros, hasta que los reguladores las retiraron de la lista de cotizaciones antes de la apertura del mercado el miércoles pasado, cuando la entidad ya no podía abrir sus sucursales, un espectáculo que, para muchos analistas, no se podía dar la cuarta economía del euro. Según la agencia AP, el gobierno español había descartado rescatar al banco con dinero de los contribuyentes. Por eso la venta era la única salida para proteger a los depositantes y asegura la continuidad de las actividades del banco. Es así como el Banco Central Europa activó un mecanismo de expropiación a los accionistas y tenedores de deuda, declarando al Popular inviable y el fondo estatal Frob ejecutó la subasta. El Banco Santander presentó una oferta por la suma simbólica de 1 euro, pero asegurando la liquidez para que el Popular siga funcionando normalmente, sin necesidad de dinero público. Con esta adquisición, Santander, que tendrá que ampliar su capital, se convierte en el mayor banco español en materia de préstamos y depósitos, con 17 millones de clientes.



Estudio

Alerta petrolera

Un estudio de la Contraloría ratifica el preocupante panorama petrolero que tiene Colombia. Según el ente de control, con base en la declinación histórica de los actuales campos, a partir de 2021 la producción de petróleo no sería suficiente para abastecer las refinerías, lo que implicaría el fin de una época de autoabastecimiento que cumple más de 30 años. De acuerdo con la evaluación, ante la reducción de las exportaciones de crudo, la pérdida de autosuficiencia petrolera se presentaría a partir del año 2019 para Ecopetrol; 2020 para la Nación (Ecopetrol más regalías); 2021 para el país (Ecopetrol más regalías y contratos de asociación y concesión); y 2023 para combustibles (capacidad instalada para refinación).

Ley

Se estiró el presupuesto

Con la adición de 8,56 billones de pesos –aprobada por el Congreso–, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017 quedó en 233 billones de pesos. Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de la adición aprobada por el Legislativo, 6,1 billones de pesos corresponden a recursos que producirá la reforma tributaria y que se destinarán a inversión social en los siguientes sectores: agropecuario, minas y energía, educación, inclusión social, salud y el posconflicto. Una partida de 2,4 billones de pesos saldrá de recursos propios y fondos especiales. También explicó el jefe de la cartera de Hacienda que la inversión que se reducía en un 3 por ciento con respecto a 2016 ahora aumenta el 12 por ciento. Es decir, pasa de 35,8 billones de pesos a 41,2 billones que, afirmó, podrán a ayudar a la recuperación de la economía.

PANTALLAZOS

•JUEGO LIMPIO: Varios gremios se unieron para luchar contra la informalidad, las falsificaciones y la competencia desleal que sufren muchos sectores como licores, juegos, energía, televisión, alimentos y confecciones, y que les significan billonarias pérdidas. Para el efecto, crearon la Cámara Intergremial de Bienes y Servicios. Estarán presentes inicialmente Asopostal, Asotic, Asoproval, Acil, Asojuegos y la Cámara Colombiana de Energía. Según Juan Alberto Castro, presidente de la Cámara Intergremial, la idea es que en un año más una veintena de gremios hagan parte de ella.

•RUMBO A LA META: La inflación se está acercando a la meta del Banco de la República, establecida en un rango entre 2 y 4 por ciento. En mayo fue de 0,23 por ciento, por debajo de los pronósticos y considerablemente inferior al registrado en igual mes del año pasado (0,51 por ciento). Y en términos anuales, la variación fue de 4,37 por ciento, cuando hace un año estuvo en 8,2 por ciento. Además, en lo corrido de 2017 los precios han aumentado 3,23 por ciento.

La Cifra



6,75 por ciento es el aumento salarial que se aplicará a más de un millón de trabajadores estatales y que será retroactivo al 1 de enero de 2017.