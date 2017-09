Cinco notas de economía de esta semana

Los problemas económicos de los daños por la temporada de huracanes de 2017 son incalculables. Aunque Irma podría superar la intensidad de todos los anteriores, todavía no hay cálculos de sus efectos. Por ahora, se sabe que Harvey mató a 50 personas y dejó 450.000 damnificados, además se ha convertido en uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos. Algunas estimaciones iniciales hablan de pérdidas de alrededor de 125.000 millones de dólares. (El huracán Katrina en 2005 costó 80.700 millones, y el Sandy en 2012 arrojó pérdidas por 30.100 millones). Sin embargo, estas estimaciones no tienen en cuenta aún el impacto que las catastróficas inundaciones pudieron tener sobre la economía de Texas y Luisiana, el corazón de la industria petrolera, con cerca del 30 por ciento de la capacidad de refinación total del país. Las dos mayores refinerías, Motiva, de capital saudí, y Baytown, de ExxonMobil, reportaron “daños menores”, pero aún no están funcionando plenamente. El precio de la gasolina en Estados Unidos subió alrededor del 10 por ciento. Analistas de Goldman Sachs estiman que las labores de reconstrucción podrían impactar de modo positivo la demanda de petróleo a largo plazo. No obstante, comenzaron a aflorar las dudas fiscales. El gobierno federal solicitó al Congreso un paquete de ayuda de emergencia por 8.000 millones de dólares, y anticipó la discusión para elevar el techo de la deuda.

ENERGÍA

Hito solar

En un terreno equivalente a 16 canchas de fútbol (18 hectáreas) en el municipio de Yumbo y con alrededor de 35.000 paneles, comenzó a operar la primera granja de energía solar a gran escala en Colombia. Su capacidad de generación, que se asemeja al consumo promedio de 8.000 familias, es decir 9,8 megavatios (MW), evitará emitir 160.000 toneladas de CO2 durante 25 años. Según Ricardo Sierra, presidente de Celsia, la meta de la compañía es tener a mediano plazo 250 MW instalados de energía fotovoltaica por medio de granjas de generación solar en Colombia y Centroamérica. Para ello está próxima a iniciar un segundo proyecto en el país y dos en Panamá, lo que ubicaría a la organización a la vanguardia de esta tecnología en la zona. La empresa evalúa también alternativas en los departamentos del Valle del Cauca, Bolívar, Santander y Cesar.

pantallazos

INFLACIÓN CONTROLADA: En agosto de 2017 el índice de precios al consumidor (IPC) varió en 0,14 por ciento, lo que significa que en el año corrido la inflación va en 3,44 por ciento y en 12 meses llega a 3,87 por ciento. Se trata de una noticia muy positiva, pues vuelve al rango meta establecido por el Banco de la República. En agosto el grupo alimentos presentó la menor variación mensual con -0,08 por ciento. Cinco de los nueve grupos de gasto mostraron variaciones mensuales inferiores a las registradas en el mismo mes del año anterior: transporte, otros gastos, educación, vestuario y salud.

MÁS RECURSOS: El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un nuevo cupo de endeudamiento por 6,9 billones de pesos, de los cuales se recogen 4,5 billones del cupo aprobado en 2016 y se adicionan 2,4 billones. Los recursos se destinarán a infraestructura vial; construcción de nuevos colegios, centros deportivos, recreativos y culturales, jardines infantiles; continuar con la recuperación de la zona del Bronx y terminar la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá, entre otros. El proyecto pasará en los próximos días a segundo debate en sesión plenaria.

SIN AFTOSA: El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anda en campaña por el mundo para tratar de recuperar el estatus sanitario del país como libre de aftosa con vacunación. La semana pasada estuvo en Francia explicando que Colombia logró erradicar en tiempo récord el brote. Se reunió con los líderes de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Vale recordar que después del sacrificio de más de 3.300 reses, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó el pasado 17 de agosto que terminaron los casos activos de aftosa en el país. Según explicó el ministro Iragorri, desde entonces no se han presentado brotes adicionales a los registrados en Tame (Arauca), Yacopí y Tibacuy (Cundinamarca) y en una zona rural de Cúcuta, a 300 metros de la frontera con Venezuela.

cifra

5.000 Millones de dólares invertirá Amazon en su nueva sede en América del Norte. La compañía de comercio electrónico tiene sus oficinas centrales en Seattle, pero debe expandirse para incluir hasta 50.000 empleos altamente remunerados.