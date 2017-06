Los bonos de la indignación y otras notas de la economía en el mundo

Con la compra de bonos a PDVSA, Goldman Sachs le echó más pólvora a la ya convulsionada Venezuela. La noticia indignó a la oposición, no solo porque con esta operación el banco estadounidense le facilitó liquidez al gobierno de Nicolás Maduro, sino porque la transacción se hizo con un enorme descuento. En efecto, Goldman compró 2.800 millones de dólares en bonos de Petróleos de Venezuela –con vencimiento en 2022–, pero solo pagó unos 865 millones de dólares. Como quien dice, los bonos se compraron al 31 por ciento de su valor, lo que supone un descuento del 69 por ciento. Pero si la operación indignó a la oposición, a los analistas internacionales sí que los sorprendió. Venezuela está a punto del colapso económico, y sobre la posibilidad de que caiga en una cesación de pagos hay un temor latente en los mercados. Entonces, ¿por qué un gigante como Goldman Sachs compra estos bonos? No será para perder, dijeron analistas en la prensa internacional. En un comunicado, el banco estadounidense dijo que “Invertimos en bonos de PDVSA porque, como muchos otros en la industria de manejo de activos, creemos que la situación en el país debe mejorar con el tiempo”. En su cuenta de Twitter el exministro venezolano Ricardo Hausmann calificó la transacción como criminal y se preguntó quién fue el intermediario y de cuánto fue la comisión. Al respecto Goldman afirmó que los títulos, que desde 2014 habían permanecido en la cartera de inversión del banco central, fueron comprados en el mercado secundario y no directamente al gobierno. Lo cierto es que Julio Borges, presidente del Congreso venezolano, en carta que envió al presidente de Goldman dijo que recomendaría a un próximo gobierno “no reconocer, ni pagar” esos bonos involucrados en la operación, que justamente se realizó en medio de una ola de protestas que les ha costado la vida a más de 50 personas. Diputados opositores creen que Maduro usará buena parte de los recursos para reponer las municiones de las fuerzas de seguridad que contienen a los manifestantes. También en Twitter, el economista Asdrúbal Oliveros señaló que las divisas de la operación serán usadas para alimentar el Dicom, el nuevo mecanismo cambiario del gobierno Maduro que funciona con una subasta semanal. Ahora bien, todo parece indicar que Goldman Sachs no es la única institución financiera que busca beneficiarse de la crisis venezolana, según el diario digital español El Confidencial; JP Morgan mantiene los bonos venezolanos dentro de su índice de referencia de deuda soberana de países emergentes, a pesar de que la oposición presiona para que los saque de dicha lista. La semana pasada, organizaciones que apoyan a Venezuela desde Nueva York protestaron frente a la sede principal de Goldman Sachs en rechazo a su decisión de adquirir los títulos de deuda (foto).

SEGUROS

FRAUDE CON SOAT

Según Fasecolda, el año pasado las aseguradoras pagaron 1.286 millones de pesos por siniestros, de los cuales se estima que 80.000 millones correspondieron a fraude en el seguro obligatorio de acciones de tránsito. Dentro de las modalidades de fraude más utilizadas están los pacientes fantasmas, servicios cobrados no prestados, doble cobro, pólizas falsas o robadas, la guerra de ambulancias y el caso del paseo de la muerte. Fasecolda afirma que las entidades de salud están llamadas a mejorar los procesos de reclamación, identificación y pago de los diferentes casos. El Soat fue creado para atender y garantizar la atención de los conductores, pasajeros y peatones que sufren un accidente de tránsito. Sin embargo, el proceso ha presentado fracturas en su interior y debe ser mejorado para minimizar el riesgo de atenciones ineficientes o de pagos a personas fraudulentas.

‘RANKING’

Más competitivos en la región

Según el Anuario Mundial de Competitividad del Institute for Management Development (IMD), una de las más destacadas escuelas de negocios del mundo, Chile, México y Colombia son las tres economías más competitivas de la región. Para la medición de 2017, el IMD analizó 63 países, mientras que en 2016 el reporte cobijó a 61.Colombia ocupó el puesto 54, tres posiciones por debajo de la clasificación del año anterior. Dentro de los ítems que se tienen en cuenta en la evaluación, cabe resaltar que en el factor productividad Colombia tuvo un ascenso de 12 posiciones; también se destacó el comportamiento macroeconómico, donde el país tuvo un avance de 5 posiciones con respecto al año anterior. De acuerdo con el IMD, el país tiene varios retos. Entre ellos, incrementar la actividad agrícola; seguir implementando la reforma de subsidios; fortalecer las institucionalidad y aumentar las exportaciones de bienes no tradicionales pues los acuerdos comerciales dan acceso a nuevos mercados.

Cifras laborales

8,9 por ciento la tasa de desempleo en el mes de abril.

2.217.000 personas se encontraban sin empleo en el cuarto mes del año.

18,2 por ciento de desempleo en Quibdó, la tasa más más alta del país.

7,7 por ciento de desempleo en Barranquilla, la menor tasa.