“Los mercados están viviendo cambios estructurales”

Semana.com: ¿Por qué invertir en Colombia?

Juan Carlos Ureta Domingo: Podría decir muchas razones. Pero voy a enumerar las que considero más relevantes. Colombia es un país con una población importante: cerca de 50 millones de habitantes. En segundo lugar tiene equilibrios macroeconómicos buenos, por ejemplo no tiene mucha deuda pública. Por otra parte tiene un buen balance exterior, un poco menos positivo el año pasado por el tema del petróleo, pero en general bueno. Además de eso, tiene talento humano. Hay muchas personas con muy buena formación. Y un deseo de ir generando esa clase media que es la base de todo crecimiento económico y de progreso.

Semana.com: ¿Qué perspectivas económicas le ve usted del país?

Juan Carlos Ureta Domingo: Creo que hay buenas perspectivas en promover más y bien el turismo y todo el plan de infraestructura. El propio proceso de paz, aunque es claro que no es fácil de implementar, igual es muy positivo. Nosotros, por ejemplo, llegamos hace tres años a abrir una oficina de representación del banco en Bogotá, un poco con la idea de explorar qué oportunidades podían surgir. Hemos tenido la suerte que Colombia está en un momento transformacional por todo lo que está ocurriendo. . Y hay sectores importantes como el turismo y la infraestructura que tienen mucho potencial. Y también la Alianza del Pacífico.

Semana.com: ¿Infraestructura por qué?

Juan Carlos Ureta Domingo: Debo empezar por decir que no soy experto en y me parece osado hablar en detalle de ese plan. Pero sí he viajado algo por el país y lo que he escuchado y he notado es que hace falta una mejor comunicación terrestre. No quiero poner siempre de ejemplo a España, pero allá a raíz de que entramos en la Unión Europea se han hecho obras fabulosas a nivel de aeropuertos, trenes, carreteras y yo mismo puedo decir que eso sí ha mejorado muchísimo la productividad.

Semana.com: ¿Y al turismo?

Juan Carlos Ureta Domingo: Colombia tiene unas posibilidades enormes en el Caribe. Y ese es uno de sus mayores atractivos. Pero también zonas del Pacífico están súper abandonadas, así como muchas zonas al interiores del país, incluso cercanas a Bogotá. Lo que hace falta es aumentar la sensación de seguridad y en eso ayuda mucho el proceso de paz. En segundo lugar, es importante tener infraestructura e inversión para el turismo. Todo es un círculo virtuoso. Al final, partimos de la base que la materia prima es muy buena, el país tiene belleza y es muy variado.

Semana.com: Ustedes tienen trabajo en varios países de América Latina ¿Cuál es su visión de desarrollo en el sector financiero en relación con la Alianza del Pacífico?

Juan Carlos Ureta Domingo: En el plano financiero, la Alianza del Pacífico tiene una primera vertiente que es el MILA, la integración de mercados que está en una etapa muy, muy incipiente. Allí no hay prácticamente nada y está todo por hacer. Pero yo creo que está el concepto y eso es fundamental para arrastrar todo después a la realidad. Aparte de esto, hay un tema de pasaporte financiero que, por ejemplo, un fondo de inversión registrado en Colombia se pueda vender en toda la zona de la Alianza del Pacífico o, viceversa. La idea es que una entidad en Chile tenga posibilidad de operar en toda la región de la Alianza del Pacífico. Para nosotros es muy importante, siendo un banco español, poder operar en toda Europa. Luego hay otra parte muy importante y que conecta con el concepto de multilatinas y es que una compañía colombiana, o chilena, o peruana, o mexicana, pueda emitir bonos en toda el área. Esa integración va mucho a través de las normas y a través de los operadores. Nosotros tenemos un concepto muy de Alianza del Pacífico, muy andino y estamos en varios países que conforman la alianza. Es una visión muy integrada. Pero que eso pase es responsabilidad de las entidades financieras y nosotros estamos ahí.

Semana.com: Ya que habla de América Latina, ¿Qué perspectivas les ve a otros países del continente?

Juan Carlos Ureta Domingo: Puedo hablar de los países en donde estamos. Chile, por ejemplo, pasó su crisis con la caída del precio del cobre. Y también por su crisis política en aspectos del gobierno de la presidente Bachelet que fueron un poco controvertidos, pero de esa crisis salió bien parado. Chile, hoy en día es un país muy bien gestionado. A nivel privado tiene empresarios fantásticos. No tiene la población que tiene Colombia pero todas sus materias primas van a repuntar, tal vez no tan potente como en los años 2003 a 2011. Chile además está creciendo en todos sus sectores económicos: en la minería, en pesca, en la agricultura y también con un turismo que se puede desarrollar más pero lo hace muy bien con Viña del Mar como en Patagonia.

Semana.com: ¿Y Perú?

Juan Carlos Ureta Domingo: Perú tiene mucho más desarrollo. El presidente actual lo está haciendo muy bien. El país pasó por una época de crisis política y por muchas controversias en gobiernos anteriores.

Semana.com: Usted es un experto en análisis financieros. ¿Cómo ve los mercados?

Juan Carlos Ureta Domingo: Lo que se está viendo en los mercados y en la economía en general es un cambio muy importante. Pasamos de al menos siete u ocho años de mucha liquidez, de tener mucho dinero en el mercado emitido por los bancos centrales y con unos intereses muy bajos. Ese escenario se está acabando por varios factores. La normalización monetaria por parte de la reserva federal americana, la entrada del nuevo presidente americano con las nuevas políticas de deflación y otros factores en la sociedad internacional.

Semana.com: ¿Eso en qué se traduce?

Juan Carlos Ureta Domingo: ¿Qué pasa en los mercados financieros? Cuando hay mucho dinero y muy barato, todo vale. Cualquier activo que uno compre sube pero hoy en día eso está cambiando y cada vez más la inversión va requerir ser mucho más selectiva, mucho más basada en fundamentales, pero con escenario con mayor volatilidad de mercados. Lo bueno de la volatilidad es que uno puede aprovechar precios buenos cuando se generan movimientos de mercado. En ese sentido lo que estamos viviendo es un cambio estructural.