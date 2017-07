Las utopías hechas realidad de Bill Gates

El fundador de Microsoft hizo 15 predicciones en 1999 y prácticamente acertó en todas. El portal financiero Yahoo! recopiló dichos pronósticos, considerados en su momento utopías. Estos son:

Páginas webs que comparen los precios: “Habrá servicios automatizados de comparación de precios que permitirán a la gente ver los precios en varias webs, por lo que será fácil encontrar el producto más barato en todas las industrias”

Dispositivos móviles: “La gente llevará pequeños dispositivos que les permitan estar en contacto permanente, hacer negocios electrónicos, ver las noticias o los vuelos”.

Realizar pagos ‘online’: “La gente pagará sus cuentas, se preocupará de sus finanzas y se comunicará con sus médicos a través de internet”.

Asistentes personales: “Se desarrollarán ‘compañeros personales’ que conectarán todos los dispositivos de la casa o de la oficina”.

Monitoreo ‘online’ del hogar: “Habrá constantes canales de video que te informarán cuando alguien visita tu hogar y tú no estás”.

Redes sociales: “Webs privadas para familiares y amigos serán comunes y podrán conversar y planear eventos”

Ofertas promocionales automáticas: “Un ‘software’ sabrá cuando has reservado un viaje y te sugerirá actividades en el destino”.

Sitios para debatir el deporte en vivo: “Mientras que estás disfrutando de un partido, podrás discutir con otras personas sobre lo que está pasando”

Publicidad inteligente: “Los dispositivos tendrán publicidad inteligente y verán anuncios adaptados a sus preferencias”.

Habrá enlaces a otros sitios mientras vemos la televisión: “Las emisiones de la televisión incluirán enlaces a sitios relevantes y a contenidos que complementen lo que ven”.

Foros de discusión en línea: “Las personas tendrán discusiones en internet sobre temas que les afectan como la política local o la seguridad”.

Sitios ‘online’ basados en tus intereses: “Las comunidades ‘online’ no se basarán en la localización, sino en los intereses”.

‘Software’ de gestión de proyectos: “Los directores de proyectos podrán describir sus ideas ‘online’ y recibir recomendaciones sobre la gente que se ajusta al perfil”.

Reclutamiento ‘online’: “Las personas que buscan trabajo podrán encontrar oportunidades de empleo ‘online’”.

Mayor comunicación empresarial: “Las empresas podrán pujar por los empleos, lo que será eficiente tanto para las compañías que quieren externalizar el trabajo como para aquellas que buscan nuevos clientes”.

DEUDA

Alertas de calificadoras

La firma calificadora Fitch advirtió que podría deteriorar la perspectiva de Colombia, ante los riesgos fiscales que se observan. Aunque hace unos meses esta misma agencia había mejorado de negativa a estable la perspectiva del país tras la aprobación de la reforma tributaria, ahora alerta por el menor crecimiento y el mayor déficit fiscal. Por su parte, Standard and Poor’s ya tiene al país en negativo. Con este panorama se teme por un recorte en la calificación, aunque la deuda soberana sigue en grado de inversión. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que la respuesta del país será mantener una rigurosa disciplina fiscal. Cabe anotar que en el primer semestre del presente año, la agencia calificadora Fitch bajó la calificación de Costa Rica y mantiene en negativa la perspectiva de Brasil, Chile, Ecuador y México. Según Fitch, las presiones en la región provienen, en general, de un contexto macroeconómico desafiante, la dificultad para alcanzar la consolidación fiscal y la política en ocasiones polarizada o volátil. Las agencias pondrán máximo cuidado sobre los procesos electorales en la región. En el próximo año y medio están programados nueve en América Latina.

PRODUCCIÓN

Los 5 centavos para el café

Pocas veces, desde el fin del pacto mundial de cuotas entre países productores y consumidores en 1989, cuando el mercado cafetero se liberalizó, se habían reunido tantos representantes de todos los eslabones de la cadena de valor de esta industria. El encuentro se realizó en Medellín, con ocasión de los 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros. Más de 1.000 asistentes de 40 países analizaron los principales desafíos comunes a este cultivo. Y en este marco, los productores alzaron su voz para reclamar un mejor ingreso, a lo que se les unió el economista Jeffrey Sachs. El reconocido experto y líder mundial en desarrollo sostenible afirmó que un incremento de 5 centavos de dólar en el precio final de una taza de café, que llegue directamente a los productores, significaría mejorar considerablemente su ingreso. “Necesitamos revisar mecanismos para hacer que los consumidores paguen un poco más y para que los productores reciban un poco más (…). Esta idea del comercio justo no está haciendo suficiente, no es suficientemente generosa y no transfiere lo suficiente”, dijo. Las cuentas del profesor Sachs son sencillas. Una libra de café equivale a unas 25 tazas de la bebida, por lo que, a un precio de 1,25 dólares la libra en el mercado internacional, cada taza sale a 5 centavos de dólar, que es lo que le toca al productor. El economista planteó que si los consumidores pagaran 5 centavos más por la misma taza, el agricultor recibiría el doble. “Es claro que un pequeño aumento para los consumidores significaría un aumento enorme para los productores. Eso es comercio justo”, señaló. Sachs reconoció que este ligero incremento en el precio final, en mercados de poder adquisitivo como Estados Unidos y Europa, no implicaría un gran sacrificio para el consumidor, sobre todo si se logra sobre una base voluntaria.