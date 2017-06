Natura cerca de comprar The Body Shop

Natura, el fabricante de cosméticos brasileño, acaba de dar un paso importante en su internacionalización como marca. La empresa anunció este viernes 9 de junio su entrada a la negociación con L’Oreal para poder obtener dentro de su portafolio a The Body Shop, una famosa marca de cosméticos británica.



La propuesta que dio Natura fue de 1000 millones de euros, una cifra que se presentó ante la junta directiva de L’Oreal y que era esperada por la misma. The Body Shop entró en venta en febrero de este año debido a la poca rentabilidad que tenía. Sin embargo, no dejaba de ser interesante para los ojos de Natura, que quiere conformar, en caso de concretarse la compra, la consolidación de un gigante de la cosmética. The Body Shop, a pesar de la fractura que venía padeciendo, continuaba siendo atractiva por su presencia y posicionamiento en el mercado internacional.

Ahora la conclusión de la operación está en manos del Consejo de Trabajo quien deberá dar un veredicto este año. En caso de consolidarse la compra, The Body Shop y Natura conformarían un Grupo con una facturación consolidada de R $ 11,5 mil millones, 17 mil colaboradores, 3,2 mil tiendas y una cartera de más de 2 mil productos, además de una fuerza de ventas de 1,8 millones de consultoras.

“Natura y The Body Shop siempre caminaron juntas. La complementariedad de la presencia internacional, el uso de la biodiversidad, la ética en la gestión, la relación justa con las comunidades nativas y el uso intensivo de la innovación son dimensiones de la nueva etapa que se inicia", afirmó Guilherme Leal, Copresidente del Consejo de Gobierno Administración de Natura. Por su parte, João Paulo Ferreira, presidente de Natura, dijo que con esta unión el Grupo natura esperaba consolidar su identidad con un tridente fuerte conformado por: The Body Shop, Natura y Aesop. Las tres marcas con miras a cumplir la estrategia de internacionalización.

Natura se fundó en 1969 en San Pablo por Luiz Seabra, su mayor accionista. Es la mayor empresa de Brasil en el mercado de cosméticos, título que logró mediante un modelo de negocios que da la misma relevancia a las dimensiones económica, social y ambiental. En 2014, fue la primera compañía de capital abierto certificada como Empresa B. Recibió el reconocimiento de Naciones Unidas como “Champion of the Earth” en 2015.



Natura cuenta con dos fábricas en Medellín que se especializan en perfumes y cremas y plantas en Manizales y Barranquilla en donde se producen jabones.