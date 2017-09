Notas de economía de la semana

Apesar de que miles de personas han perdido su dinero mediante las llamadas pirámides tipo DMG, en Colombia siguen proliferando estas estafas. Entre enero y agosto, la Superintendencia de Sociedades ha intervenido 159 esquemas de ese tipo (36 empresas y 123 personas naturales). Con esto, ya superó las 109 intervenciones realizadas en todo el año pasado.

Por esta razón, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió sobre las diversas modalidades que ahora usan los delincuentes. Señaló el aumento de falsas empresas ‘multinivel’ que prometen inversiones en publicidad virtual y venta de diamantes y metales preciosos. O las que ofrecen jugosas ganancias mediante trabajos en la red como ver videos, responder encuestas y participar en juegos virtuales. También, advirtió sobre la proliferación de clubes de inversión en criptomonedas.

Pidió estar más alertas, pues los delincuentes asimismo han optado por promocionarlas por redes sociales como Facebook o WhatsApp, por lo cual han caído personas del extranjero. “Ya no vemos largas filas en la calle como en el pasado, ahora los captadores ilegales arman chats de conversación y operan en los medios electrónicos, por lo que la información que brinda la ciudadanía es fundamental para adelantar las investigaciones”, afirmó Reyes, quien pidió denunciar este tipo de estafas a la línea gratuita nacional 01 8000 114319.

Ante las demandas de las víctimas para que el Estado les reconozca sus pérdidas, varias sentencias de la corte ya han reconocido que el gobierno no debe responder, pues se trata de la responsabilidad de cada persona. Además, las autoridades recuerdan que quienes se presten para ‘reclutar’ gente podrían incurrir en una responsabilidad penal.

Sector financiero

¿CÓMO VA EL CRÉDITO?

Al mes de julio, mientras el otorgamiento de crédito crece a tasas del 2,79 por ciento, la cartera vencida del sector financiero aumenta al 36,9 por ciento. Con esto, la calidad de la misma se deterioró al subir al 4,4 por ciento, su máximo nivel de los últimos cinco años. Esto significa que los colombianos tienen deudas atrasadas con el sector financiero por alrededor de 18,4 billones de pesos. Por modalidad, presentan el mayor deterioro las carteras de microcrédito y consumo, con un índice de calidad del 7,7 y 6 por ciento, respectivamente. Según Santiago Castro, de Asobancaria, esto es el resultado natural del proceso de desaceleración de la economía, por lo cual el sistema bancario ha redoblado sus esfuerzos por gestionar el riesgo y ha logrado estabilizar los niveles de morosidad. Según el gremio, la cartera crecerá este año un 5,7 por ciento.

IMPUESTOS



NO DEJE PARA LO ÚLTIMO

A partir de enero de 2019, todos los contribuyentes colombianos deberán facturar bajo un nuevo esquema digital impuesto por la Dian: la factura electrónica. Incluso quienes declaran y pagan IVA e impuesto al consumo, deben empezar antes de esa fecha. A pesar de que estos son procesos largos de poner en marcha, la Dian solo reporta haber emitido 118 resoluciones de facturadores electrónicos. Es decir que el grueso de las empresas no ha arrancado con este proceso y pueden quedar expuestas a multas o a ponerse al día de manera acelerada y más costosa, afirma Juan Luis Jiménez, gerente general de Factura1. En Colombia, alrededor de 31 proveedores tecnológicos ofrecen este tipo de soluciones. Mientras a los empresarios la factura electrónica les permitirá ahorrar papel y tener mejores prácticas, al país le ayudará a combatir el lavado de dinero y a aumentar el recaudo tributario.

PANTALLAZOS



• REPUNTA EL COMERCIO: Las ventas minoristas aumentaron un 3,1 por ciento durante julio, al crecer 8 de las 15 líneas de mercancía. No obstante esta recuperación empezando el segundo semestre, las ventas decrecen en 0,3 por ciento en lo corrido del año (frente a un crecimiento del 1,3 por ciento en el mismo periodo de 2016). Crecen más sectores de alimentos y bebidas, electrodomésticos, muebles y equipos de informática y telecomunicaciones, lo cual demuestra que las reducciones de las tasas de interés comienzan a sentirse en el consumo interno.

• MAL ARRANQUE: En su primer mes de operaciones, Medimás –la empresa que recibió 5,6 millones de afiliados de la EPS Cafesalud– ha recibido miles de quejas debido al incumplimiento de citas y acceso a medicamentos, especialmente para enfermos crónicos. Por esta razón, la Procuraduría pidió intervenirla argumentando que en 27 de los 29 departamentos donde opera no cuenta con una red de prestadores de servicios. Si bien la Superintendencia de Salud aseguró que no la intervendrá para no afectar a los usuarios, si la pondrá en vigilancia especial.

• REVOLCÓN EN TELECOMUNICACIONES: Un proyecto de ley presentado por el gobierno pondría fin a la Autoridad Nacional de Televisión y unificaría el control de la televisión, el internet y las telecomunicaciones. Con esto, la primera dejaría de ser un reino independiente y se sometería a las mismas reglas de las telecomunicaciones modernas y la red. La idea del proyecto es unir la Comisión de Regulación de Comunicación (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para crear un único regulador convergente.

La cifra



81,1 años tiene de esperanza de vida una mujer colombiana nacida en 2016, mientras que la de un hombre es de 75,4 años. Según el estudio anual sobre la Carga Mundial de la Enfermedad (GBD, por su sigla en inglés), esto significa un aumento de 2,8 años y 3,4 años, respectivamente, frente a las cifras de 2006.