Notas economía

Rezago en ejecutivas



Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que si bien en América Latina las mujeres han obtenido logros en equidad de género, todavía falta avanzar mucho hacia una mayor participación en cargos directivos y para nivelar sus salarios frente a los hombres. Al analizar 1.259 empresas que cotizan en bolsa de 31 países, el BID detectó que el 63 por ciento no cuenta con mujeres en sus directorios, 73 por ciento no tiene una sola mujer en su alta gerencia y ellas solo ocupan el 8,5 por ciento de los puestos en las juntas directivas. Pero, además, todavía persiste la brecha salarial, que oscila entre 10 y 40 por ciento en cargos similares. Andrew Morrison, jefe de División de Género, Inclusión y Diversidad del BID, sostiene que este no es un asunto de solidaridad o justicia social ya que se trata de un tema crucial para la competitividad de la región, pues el empoderamiento económico y la participación laboral femenina generan mayores ganancias para las empresas. Sin embargo, el estudio tiene un lado positivo por el ingreso de las mujeres en los Poderes Legislativos de la región, pues actualmente ocupan el 25 por ciento de los escaños. Esta proporción es mayor en Bolivia (53 por ciento), México (42 por ciento) y Ecuador (42 por ciento), que han triplicado la participación femenina, y sus respectivos Congresos están entre los 10 primeros en el mundo. En la región hay un 25 por ciento más de mujeres que hombres matriculadas en universidades y el 53 por ciento de la fuerza laboral corresponde al género femenino.



A Navelena se le acabó el tiempo



Después de casi seis meses de plazos a Navelena para que acredite el cierre del proyecto para la navegabilidad del río Magdalena, el 23 de marzo Cormagdalena definirá la suerte de esta obra. Ese día deberá decidir si liquida o caduca el contrato en el que Odebrecht participa con el 87 por ciento y la firma Valorcon, de propiedad de la familia Gerlein, con el resto. Cormagdalena ha venido corriendo las fechas en espera de que el consorcio presente el respaldo de bancos o nuevos inversionistas dispuestos a continuar las obras, pero hasta el momento no ha concretado ninguna propuesta. Si declara la caducidad se tendría que abrir un nuevo proceso de licitación para que otro contratista termine las obras, valoradas en 2,5 billones de pesos. No se descarta que el consorcio demande y se inicie un pleito millonario con la nación.



Que no cunda el pánico



El presidente del Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora, dijo que a pesar de los últimos tropiezos en la Ruta del Sol 2, la entidad sigue firme apoyando los programas de infraestructura del país. Destacó el papel de la ANI y la forma como se resolvió el problema de Odebrecht, socio del consorcio constructor del corredor vial. “Buscar un acuerdo y lograr el pago a los bancos es una muestra clara de que este tipo de inconvenientes se pueden resolver”, dijo en la asamblea de accionistas de la entidad. Mora está convencido de que la Ruta del Sol 2 continuará su marcha y aseguró que Bancolombia seguirá participando en este frente económico clave para el futuro del país. Al presentar el balance correspondiente a 2016, destacó que los activos del banco ascendieron a 196 billones de pesos, cifra que le permite pasar del décimo al séptimo lugar entre los bancos más grandes por activos de América Latina. De esta cifra, la cartera bruta es el principal componente con un total de 152 billones de pesos. El patrimonio del grupo se ubicó en 21,3 billones de pesos, con un crecimiento del 10,3 por ciento. La utilidad neta acumulada alcanzó 2,86 billones de pesos, 13,75 por ciento por encima del resultado del año 2015.



La FED no asustó



La Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos decidió aumentar en un cuarto de punto sus tasas de interés a niveles entre 0,75 y 1 por ciento, y los mercados internacionales, que daban por descontado este aumento, recibieron bien la medida. Janet Yellen, presidenta de la FED, se mantuvo en la línea de que vienen nuevas alzas este año, pero no se va a acelerar el ritmo del ajuste monetario (no se avecinan más de dos incrementos). Explica que no se han visto grandes cambios frente a las expectativas económicas que se tenían en diciembre. En el caso colombiano el precio del dólar descendió más de 50 pesos la semana pasada, a 2.923 pesos, el nivel mínimo en el último mes.