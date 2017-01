¿Por qué suben tanto los precios de muchos productos?

Por estos días el comentario generalizado de muchos colombianos es que en el país el costo de vida está por las nubes y que el aumento del 7 % en el salario mínimo ya se esfumó ante las elevadas alzas. Responsabilizan a la Reforma Tributaria de que el mercado y los productos básicos estén más caros.

Pero si bien el aumento del IVA del 16 al 19 % ha tenido un gran impacto no se le puede responsabilizar de todo.

Hay que recordar que los productos básicos de la canasta familiar, en especial los alimentos como carne, huevos, pollo, vegetales, frutas y hortalizas, entre otros, no pagan dicho impuesto. Por eso, el Gobierno señala que no hay razón para que el ‘corrientazo’, es decir el almuerzo casero, suba mucho de precio ya que los alimentos que lo componen en su mayoría no están gravados. Sin embargo, productos como el café, el arroz, las harinas, los aceites y las pastas tienen una tarifa del 5 %.

En otros artículos como los productos de aseo personal y del hogar (champú, jabón, papel higiénico) así como los procesados y enlatados, se sentirá más el cambio de precios teniendo en cuenta que el IVA sube del 16 al 19%.

Si bien el impuesto del 19% ya empezó a regir, todos los comerciantes que tengan inventario del año pasado tendrá este mes para reetiquetar sus productos con la nueva tarifa.

Pero, independientemente de la Reforma Tributaria, en Colombia todos los años los comerciantes les suben los precios a sus mercancías por diversos factores, entre ellos las variaciones en la oferta y la demanda y los cambios climáticos. Si los productos son importados también se siente el impacto por el aumento en la cotización del dólar, que se ha mantenido por encima de los 2.900 pesos.

Según el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda, es importante tener presente que en Colombia el inicio del año es una época complicada para la producción y el cultivo de alimentos por las sequías y las heladas.

Un ejemplo es la manzana, que no se está cultivando por culpa de las heladas. También han sufrido los cultivos de papa, arvejas y diversas verduras y hortalizas.

Otros productos, como la carne, han registrado alzas de precios, debido a que, según el gobierno, se están exigiendo mayores condiciones de salubridad para favorecer la exportación y estar a la par de los estándares internacionales.

No obstante, en muchos expendios y comercios se presenta la especulación con los precios debido a la gestión de los intermediarios que se quedan con buena parte de las ganancias. Un precio muy diferente es el que le pagan a los campesinos y otros al que le venden al comercio.

De ahí que el Ministerio de Agricultura insista a los consumidores que estén atentos y denuncien los casos de especulación. Según el Dane, la inflación en 2016 cedió un poco y fue de 5,75 %, lo que envía una señal favorable en torno al comportamiento de los precios este año, que no deberían subir tanto, a pesar del impacto del alza del IVA que se sentirá por una sola vez.