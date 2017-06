Las cifras de la Alianza del Pacifico

Durante hoy y mañana, la capital del Valle será el epicentro de uno de los certámenes económicos y empresariales más importantes del continente: La cumbre Anual de la Alianza del Pacífico, la iniciativa que desde hace seis años busca la integración comercial, financiera y económica de Chile, Colombia, Perú y México.



En el centro de eventos Valle del Pacífico se reúnen a partir de este jueves 400 participantes de delegaciones oficiales; más de 500 empresarios y 330 periodistas acreditados. Además, estarán presentes los presidentes de las cuatro naciones que hacen parte de la alianza, sus ministros y viceministros de Comercio exterior y cancillerías. Una muestra de todo el interés y potencial que despierta esta iniciativa.



Y no es para menos. Esta alianza representa un mercado potencial de más de 217 millones de habitantes. El PIB conjunto de los cuatro países de la Alianza del Pacífico sumó en 2016 un total de 3,8 billones de dólares, lo que equivale al 41% del PIB de toda América Latina y el Caribe. La unión de estas cuatro economías podría ser la octava economía del mundo.

Puede leer: Colombia pone el postre en reunión de la Alianza del Pacífico



Como si eso fuera poco, según los resultados del Doing Business 2017, elaborado por el Banco Mundial, los países del bloque de la Alianza Pacífico, ocupan los primeros lugares en la región, en cuanto al ranking de facilidad para hacer negocios. En orden ascendente figuran México, Colombia, Perú y Chile. De ahí, la expectativa que despierta la alianza de estos países y esta cumbre.



Hasta el momento y después de seis años, el balance comercial para Colombia es agridulce. Según cifras que maneja la Cámara de Comercio de Cali, citando datos de otras entidades de orden nacional, las importaciones desde Chile, México y Perú, sumaron el año pasado 4.814 millones de dólares. Mientras que las exportaciones desde Colombia hacia esos países, excluyendo minería y petróleo, no superaron los 2.160 millones de dólares. Es decir, la balanza comercial con el resto de países de la alianza es deficitaria.



No obstante, el gobierno afirma que cada vez son más las empresas colombianas que están aprovechando estos mercados, “el año pasado 2.698 empresas del país exportaron sus productos a los países de este bloque, equivalentes al 26% de las empresas exportadoras”, indicó la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



Esa es precisamente la otra cara de la moneda, ya que de los productos no minero energéticos que Colombia exporta a los países de la Alianza del Pacífico, la mayor parte se dirige a Perú (41,2%); le siguen México (39,9%) y Chile (18,8%), según la ministra (Ver recuadro con el balance por países)



Ojalá esta cita sirva para que el intercambio de bienes y servicios entre estos países siga aumentando y para que cada vez más empresarios vean las increíbles oportunidades que brinda la región pacífica.

Le recomendamos: La crisis en cadena que provoca la cancelación de la planta de Ford en México



Sin duda, la alianza saldrá fortalecida pues países centroamericanos como Costa Rica y Panamá, u otros como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, “hacen fila” para ingresar. Además, los temas trascienden los temas comerciales e incluyen la integración de los mercados financieros y de valores, el libre tránsito de personas, inversión, entre otros temas, justo en un momento en el que el mundo pareciera moverse hacia el proteccionismo.



Si bien, hay que seguir avanzando pues falta mucho camino por recorrer. Lo fundamental es acompañar este esfuerzo con una agenda interna que permita mejorar la productividad y competitividad de los distintos sectores de nuestra economía para poder aprovechar en verdad las oportunidades que ofrecerán estos acuerdos.



El balance comercial para Colombia



Perú, la gran alianza



Mientras que, entre enero y abril de este año, las exportaciones de bienes no minero energéticos a la Alianza del Pacífico ya sumaron 700 millones de dólares, y donde Perú sigue liderando como país destino. En el 2016, las importaciones sólo desde esa nación sumaron 682 millones de dólares.



Otro aspecto que se debe rescatar de esa balanza comercial dentro de la Alianza del Pacífico, es que el 90 por ciento de las exportaciones hacia Perú, no son minero - energéticos. El año pasado, exportaron hacia ese mercado 992 empresas colombianas con una malgama de bienes y servicios como la azúcar de caña, productos para preparar jabones, medicamentos, compresas y tampones.



También figuran plástico, preparaciones de belleza, capilares, perfumes, papel, cartón, refrigeradores, acumuladores eléctricos, artículos de confitería, vehículos automotores y tractores, prendas y complementos de vestir, preparaciones a base de cereales, vidrio y sus manufacturas, entre otros.



Mientras que Colombia importa desde Perú productos como alambre de cobre, zinc, aceite de palma, placas, hojas y láminas de plástico, alcohol etílico sin desnaturalizar, soda cáustica, placas y baldosas, uvas y neumáticos, entre otros.



Entre el 2016 y lo corrido del 2017, desde diferentes fuentes, se ha reportado la llegada de firmas peruanas como Agronegocios Génesis, Quimpac, Grupo Credicorp y ChinaWok.

Le sugerimos: A Profundizar la Alianza



¿Y México?



Al igual de lo que sucede con Perú, la balanza comercial entre Colombia y el país azteca es negativa en el sentido de que son mayores las importaciones con relación a lo que se exporta.



Un ejemplo claro y con cifras. En 2016 Colombia importó de México un total de 3.410 millones de dólares, mientras que las exportaciones apenas sumaron 936 millones de dólares.



Sin embargo, el año pasado la inversión que llegó desde México a Colombia alcanzó los 620 millones de dólares. Además, desde 2016 anunciaron su llegada o aumentaron su inversión en Colombia firmas como Karisma Hoteles & Resorts, Asur, Grupo Salinas, Cemex, Lamosa, Grupo Alsea y Elementia.



Desde el Ministerio de Comercio de Colombia creen que varios sectores productivos tienen altas posibilidades de llegar al millonario mercado mejicano. Aseguran que sectores que podrían tener un nicho son el de la Bisutería, calzado e insumos, jeanswear, joyería, manufacturas de cuero, ropa casual, de hogar y vestidos de baño.



También encajan servicios de animación digital, aplicaciones móviles, videojuegos, publicidad, software, tecnologías de la información, tercerización de servicios, productos químicos, confitería, panadería y molinería, quinua, semillas y frutos oleaginosos, tilapia y trucha, son varios de los productos colombianos que tienen oportunidades de exportación hacia México.



Actualmente los productos que Colombia le vende a los aztecas son aceite de palma, automóviles de turismo, insecticidas y raticidas, productos de plástico, preparaciones de belleza, aceites de coco, extractos, esencias y concentrados de café, trajes, sastres y conjuntos, papel y cartón, entre otros.

También le puede interesar: Chile prepara una contrarreforma pensional



Rumbo a Chile



Con los chilenos la balanza comercial está de la siguiente manera: En 2016 se exportaron 670 millones de dólares, pero solo en los cuatro primeros meses de este año, ya se importaron 231 millones de dólares. La buena noticia es que ya hay 391 empresas colombianas vendiendo en Chile y la mitad de lo que exportan, son bienes no minero energéticos.



Al mercado chileno llegaron pisando fuerte productos como automóviles de turismo, medicamentos, azúcar de caña, acumuladores eléctricos, preparaciones de belleza, tabaco en rama, tampones, extractos y esencias de café y flores.



Mientras que las importaciones chilenas son de la línea de productos como alambre de cobre, filetes de pescado, manzanas, peras, pasta química de madera, tableros de partículas, pescado congelado, granos de cereales, madera, partes y accesorios de vehículos, entre otros.



En esa balanza comercial colombo - chilena, se valora que la inversión procedente de Chile ascendió el año pasado a 8,7 millones de dólares. Y entre las firmas que anunciaron su llegada o reinversión en Colombia, están Compañías de Cervecerías, Sodimac, Cruz Verde y Cencosud.