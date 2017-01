Diez movidas de 2017

El nuevo año se moverá entre la venta de empresas estatales, el repunte de la actividad minera del oro y la aceleración de las vías 4G. No todo se ve fácil, pues los retos son grandes. Estos son algunos de ellos.

El año que comienza, según los analistas, será menos duro que 2016, pero se vislumbra bastante movido en materia de negocios. Si todo marcha como está programado, se concretará la venta de algunas empresas estatales, o de una parte de ellas, y se definirán negocios que quedaron en remojo el año pasado. En la agenda se destaca también el repunte de la actividad minera del oro y la aceleración de varias de las obras viales de 4G.



Estas son las diez movidas más sobresalientes en el calendario de 2017. No todo se ve fácil, pues hay retos grandes, por ejemplo, en materia de financiación de algunos de los grandes proyectos de infraestructura.

1. La suerte de Electricaribe:



En las próximas semanas se conocerá la suerte de la compañía que presta servicio de energía a 2,5 millones de clientes de la costa Atlántica y factura alrededor de 4 billones de pesos al año. El 15 de marzo vence el plazo fijado por la Superintendencia de Servicios Públicos para definir si la empresa sigue adelante, bajo el compromiso de realizar inversiones en los próximos años por 1,1 billones de pesos en infraestructura y redes, o, por el contrario, se liquida para que ingrese un nuevo operador. El gobierno y representantes de la española Gas Natural Fenosa, dueña de Electricaribe, han conversado en las últimas semanas para llegar a un acuerdo. La intención de Gas Natural es volver a administrar a Electricaribe, que se encuentra intervenida por la Superservicios desde noviembre del año pasado. De no llegarse a un arreglo, ya algunos advierten que la firma española demandaría a Colombia ante instancias internacionales por 1.200 millones de euros.

2. Cafesalud a otras manos



El gobierno fijó los requisitos para la venta de Cafesalud y Esimed, entidades que asumieron los servicios de Saludcoop, intervenida y en proceso de liquidación. Esta será la transacción más importante en el sector salud, dado el tamaño de esta EPS, que tiene 6 millones de afiliados. De hecho, se trata de la empresa promotora de salud más grande del país. Los interesados en comprarlas deberán acreditar un patrimonio de por lo menos 250.000 millones de pesos y demostrar experiencia en el sector de mínimo tres años en atender por lo menos 1,5 millones de afiliados. Se prevé que a mediados de marzo Cafesalud y Esimed pasen a manos privadas.

3. Adiós a la ETB



La privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) podría ser uno de los negocios del año. La banca de inversión JP Morgan asesorará este negocio y realizará los estudios técnicos y la valoración de la empresa. El gobierno distrital espera en abril ofrecer un primer paquete de acciones al sector solidario y que el nuevo inversionista entre en octubre. En el sector de telecomunicaciones hay mucha expectativa ya que los principales operadores de telefonía celular han expresado su interés en participar en el proceso. El Distrito aspira a conseguir con esta venta más de 2 billones de pesos.

4. Venta de la EEB



La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) también buscará nuevos inversionistas tras la decisión del alcalde Enrique Peñalosa de vender el 20 por ciento de sus acciones. De ese modo, el Distrito disminuirá del 76,2 al 56,2 por ciento su participación en la EEB. Este negocio le dejaría recursos por cerca de 3,5 billones de pesos para cofinanciar ocho proyectos viales. En el segundo trimestre saldría la oferta al sector solidario.

5. Socio para Avianca



En el sector privado, la gran expectativa llegará por los lados de la aerolínea bandera. Se espera en los próximos meses conocer el nuevo inversionista que reforzará la estrategia de expansión de la compañía. Según el diario The New York Times hasta el momento hay tres posibles interesados en este negocio: la panameña Copa Airlines y las estadounidenses United Airlines y Delta. Avianca afirma estar evaluando las propuestas para determinar su viabilidad. La intención no es ceder el control de la compañía, que seguiría en cabeza del empresario Germán Efromovich, que adquirió a Avianca en 2004 por 65 millones de dólares, la sacó de la quiebra y la posicionó como una de las tres grandes aerolíneas de América Latina.

6. Oro a gran escala



En el primer semestre de este año comenzarán las obras para explotar la mina de oro a gran escala de Buriticá, Antioquia, de la canadiense Continental Gold. Esta será la primera mina subterránea mecanizada en el país, con inversiones por 400 millones de dólares, adicionales a los 250 millones ya girados. Con el proyecto la empresa espera extraer hasta 250.000 onzas anuales, una cifra similar a todo el oro producido en el país.

También arrancarán a gran escala y cielo abierto los trabajos de AngloGold Ashanti en la mina de Gramalote, municipio de San Roque, Antioquia, con inversiones cercanas a los 1.000 millones de dólares. Igual cosa sucederá en la mina de oro de Cisneros, perteneciente a Antioquia Gold, mientras que la canadiense Red Eagle Mining comenzará a producir en el primer trimestre de este año en Santa Rosa de Osos.



Se mantiene la incertidumbre sobre otros dos grandes proyectos. Uno es Angostura, en el páramo de Santurbán (Santander), que no ha despegado porque se encuentra en una zona donde está restringida la actividad minera. El otro es La Colosa, de AngloGold Ashanti, multinacional que está a la espera de una consulta popular en Ibagué, que está suspendida hasta nueva orden.

7. Primera tanda de las 4G



La primera ola de concesiones viales de Cuarta Generación acelerará su ritmo este año. Se trata de 8 proyectos que forman parte del paquete de 32 grandes obras aprobadas por el gobierno. Este grupo, con inversiones por 12 billones de pesos, alcanzó el cierre financiero el año pasado y tiene un avance de entre el 4 y el 23 por ciento. De estas hacen parte las vías Girardot-Honda, Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, La Pintada-La Virginia, el Corredor Perimetral de Oriente, Bolombolo-La Pintada-La Primavera y Ocaña- Gamarra-Puerto Capulco, entre otras.



En este año también habrá que buscar la financiación para las olas dos y tres de concesiones. Según la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) entre el primero y segundo semestre se hará el cierre financiero de cerca de 15 proyectos. Cabe anotar que la preconstrucción de estas obras ya arrancó. En este paquete están los corredores viales Mulaló-Loboguerrero, Villavicencio-Yopal, Transversal Sisga-El Secreto, Santana-Mocoa-Neiva, Santander de Quilichao-Popayán, Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Rumichaca-Pasto y Túnel de Occidente-Santafé de Antioquia. Este año también varias iniciativas privadas buscarán financiación. Entre ellas están la vía Ibagué-Cajamarca, la malla vial del Meta, Chirajara-Villavicencio y Neiva-Girardot.



El año 2017 también será definitivo para estructurar una serie de proyectos en las grandes ciudades, como el metro de Bogotá y las obras de acceso a la capital y el tranvía de la 80 de Medellín. En esto jugará un papel fundamental la FDN, entidad encargada de canalizar los recursos para estos desarrollos.



El nuevo año será clave para resolver los problemas presentados en el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Se definirá si el cierre financiero del consorcio Navelena queda o no en firme tras los problemas de la firma brasileña Odebrecht.

8. Nueva luz en el túnel



Tras la decisión del Instituto Nacional de Vías (Invías), a finales del año pasado, de no prorrogar el contrato con Carlos Collins, representante del concesionario Túnel de La Línea Segundo Centenario, se abrió un nuevo proceso licitatorio. A más tardar el 6 de abril de este año se hará la adjudicación a un nuevo contratista que debe terminar el 12 por ciento restante del proyecto que incluye un túnel de 8,6 kilómetros entre Cajamarca y Calarcá, así como túneles menores y viaductos. El Invías destinará 200.000 millones de pesos para culminar estas obras para que el proyecto, después de cinco años, por fin vea la luz a mediados de 2018, con un retraso de más de tres frente a la propuesta inicial.

9. Crece El Dorado



Hacia mediados de año Opaín entregará la segunda ampliación del aeropuerto El Dorado. Con las obras aumentará en 36 por ciento su capacidad y podrá atender hasta 40 millones de pasajeros al año. Se invertirán 735.000 millones de pesos en 62.000 metros cuadrados adicionales en los muelles nacional e internacional, las plataformas crecerán en 83.000 metros cuadrados y se instalarán 13 nuevos puentes de abordaje. Es decir, El Dorado pasará de 173.000 metros cuadrados a 235.000 mientras que el número de posiciones de contacto (sitios de estacionamiento de aviones) subirá de 27 a 41. La zona donde estaba la antigua torre de control, demolida el año pasado, se habilitará para seis posiciones más. Adicionalmente terminarán las obras de repavimentación de pistas, así como la adecuación de calles de rodaje y salidas rápidas.

10. A buen puerto



Con una inversión por 600 millones de dólares, comienzan an en el primer semestre, en el golfo de Urabá, las obras de Puerto Antioquia, una terminal multipropósito. Tendrá capacidad para 7 millones de toneladas y 1,2 millones de contenedores para facilitar la salida de mercancías desde el centro del país, Antioquia y el Eje Cafetero hacia el Atlántico. El consorcio constructor está conformado por Saipem, de Francia, y Termotécnica Coindustrial, de Colombia. El proyecto se desarrollará en 40 hectáreas, tendrá un muelle de 550 metros y un viaducto de 4,2 kilómetros.