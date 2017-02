"Mienten las mentiras", el pegajoso rap de la fundadora de Crepes & Waffles

Hace poco se rumoró que Crepes and Waffles se vendía. El alcance de lo que se decía fue tal que incluso una de las hijas de Beatriz Fernandez, fundadora de la cadena de restaurantes, pensó que era cierto.

Recomendamos: 7 noticias falsas que se tomaron como ciertas

Para aclarar la confusión, Fernández decidió lanzar un video en el que ella aparece rapeando "la gente habla, la gente dice, la gente miente". El video aparece por primera vez en una entrevista hecha por Mónica Fuquen, en la que habla de sus inicios como empresaria, de su vida familiar y de la motivación social que hay detrás de la compañía. (Ver a partir del minuto 3:23).

Sugerimos: ¿Por qué se viralizan las noticias falsas en Internet?

#Mientenlasmentiras es el hashtag con el que miles de usuarios han comentado esta campaña en contra de las noticias falsas y con el que por fin queda claro que Crepes and Waffles no se vende.

Puede ver: ¿Cómo saber si una noticia es falsa?

Mienten las mentiras is the new falso de toda falsedad.